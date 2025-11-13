¿Corre riesgo de suspenderse el Guatemala-Panamá?

Al filo del mediodía, las redes sociales se han inundado con información relacionada a que el partido eliminatorio mundialista entre Guatemala y Panamá corres el riesgo de suspenderse debido a la falta de garantías en el tema de seguridad. Esta noticia sale tras lo ocurrido ayer en el arribo de los panameños a territorio guatemalteco, donde la delegación centroamericana acusó de un "recibimiento hostil".
Pero este día, una noticia brindada por el periodista guatemalteco de ESPN, Milton Meléndez, refiere que existe una reunión urgente donde se evalúa el tema de seguridad y corre el peligro de una suspensión del duelo, siempre y cuando, los panameños se sientan inseguros.
Este es el mensaje compartido por Milton Meléndez a Melissa Gallego: "Habrá una reunión en Guatemala entre comisarios de FIFA y miembros de las Federaciones de Guatemala y Panamá para revisar el plan de seguridad para el partido de hoy".
Añade: "Lo que me explican desde la Fedefut es que, Panamá solicita garantías en el trayecto del hotel (Grand Tikal Futura) hacia el estadio El Trébol. Entre el plan de seguridad que hay, está la participación de la SAAS (Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia). En la reunión se tocará todo el tema de seguridad".
? ¡ÚLTIMA HORA! ?— Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2025
La información que comparte @MelissaGallegoG sobre una reunión para hablar el tema de seguridad para el partido de esta noche.#ALaCandela pic.twitter.com/5tZUT31CGE
Denuncias hechas por Panamá
Desde su arribo a suelo guatemalteco, la delegación de panameña reportó un recibimiento hostil por parte de la afición chapina, además de una serie de insultos y gritos racistas.
Desde ayer se anunció que la queja sería elevada a Concacaf y a FIFA, situación que no ha confirmado la Federación Panameña de futbol (Fepafut).
Las imágenes son claras y los mensajes de intimidación a los panameños también. Ante ello, varios actores políticos de Panamá le han pedido al Gobierno de Guatemala darles la mayor seguridad a sus seleccionados.
Incluso, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, lamentó la situación que vivieron sus compatriotas en territorio nacional.