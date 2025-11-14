Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quedó anoche sin ninguna posibilidad matemática de avanzar a la próxima Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año tras su derrota ante Panamá por marcador de 2-3, con un matador gol de José Fajardo.
Esta derrota, a la cual ya está acostumbrada Guatemala en los últimos 17 procesos eliminatorios, para Luis Fernando Tena ha sido la más dura en los casi 30 años que lleva de dirigir, reconoció en su rueda de prensa.
"Es la peor derrota que he tenido en estos casi 30 años de dirigir, sobre todo por la ilusión de la gente y porque estábamos cerca. Es una noche muy difícil y muy triste para todos nosotros, la afición, jugadores y cuerpo técnico, creo que teníamos la ilusión de clasificar al Mundial; ha sido una noche muy complicada. El resultado no es justo, fue un partido de ida y vuelta, y ellos tuvieron mejor puntería que nosotros. Estoy orgulloso de nuestros jugadores", reconoció el técnico de los chapines.
?️ Conferencia de prensa de Luis Fernando Tena tras la derrota (2-3) ante Panamá, que dejó a la Azul y Blanco sin posibilidades de ir al Mundial 2026— Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) November 14, 2025
?: Alex Meoño. pic.twitter.com/2QyNBGctW3
Cuestionada su alineación
La noche fue marcada por el disgusto de la afición desde el comienzo del partido, ya que Tena utilizó una alineación, con José Ardón ocupando el puesto del inhabilitado Nicolás Samayoa.
Respecto al 11 utilizado anoche, Luis Fernando aseguró: "Querríamos ser más ofensivos, darle libertad a Aaron Herrera y al ‘Caballo’ Morales, que son dos grandes jugadores, para que fueran hacia adelante sin voltear a ver atrás. Tener más gente en la media cancha para controlar esa parte del campo más importante y tener la pelota".
Tena también habló del momento crucial del partido, tras el 2-2, vino el gol de José Fajardo: "Cuando mejor estábamos nos metieron el tercero, también hay que reconocer que tienen grandes jugadores y las oportunidades que tienen es difícil que la fallen".
Buscará triunfo ante Surinam
Guatemala cerrará el próximo martes su camino eliminatorio cuando de local reciba a Surinam, selección que apunta a la Copa del Mundo de la FIFA. Surinam y Panamá tienen 9 unidades, y ambas podrían terminar igualadas en punto, donde la diferencia de gol sería fundamental.
"Confió en el carácter otra vez de nuestros jugadores. Vamos a hacer un gran partido el próximo martes, no tengo dudas. Nosotros ya estamos eliminados, pero Panamá y Surinam se juegan muchas cosas. Siempre hay que jugar a ganar y agradar a la afición y a uno mismo, que el equipo siga creciendo individual y colectivamente", sentenció Luis Fernando Tena.
