 Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"
Deportes

Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"

El técnico de la Selección Nacional asegura que ante Surinam "hay que jugar a ganar".

Compartir:
Luis Fernando Tena en conferencia de prensa tras perder ante Panamá
Luis Fernando Tena en conferencia de prensa tras perder ante Panamá / FOTO: Alex Meoño

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, quedó anoche sin ninguna posibilidad matemática de avanzar a la próxima Copa del Mundo de la FIFA que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá el próximo año tras su derrota ante Panamá por marcador de 2-3, con un matador gol de José Fajardo.

Esta derrota, a la cual ya está acostumbrada Guatemala en los últimos 17 procesos eliminatorios, para Luis Fernando Tena ha sido la más dura en los casi 30 años que lleva de dirigir, reconoció en su rueda de prensa.

"Es la peor derrota que he tenido en estos casi 30 años de dirigir, sobre todo por la ilusión de la gente y porque estábamos cerca. Es una noche muy difícil y muy triste para todos nosotros, la afición, jugadores y cuerpo técnico, creo que teníamos la ilusión de clasificar al Mundial; ha sido una noche muy complicada. El resultado no es justo, fue un partido de ida y vuelta, y ellos tuvieron mejor puntería que nosotros. Estoy orgulloso de nuestros jugadores", reconoció el técnico de los chapines.

Cuestionada su alineación

La noche fue marcada por el disgusto de la afición desde el comienzo del partido, ya que Tena utilizó una alineación, con José Ardón ocupando el puesto del inhabilitado Nicolás Samayoa.

Respecto al 11 utilizado anoche, Luis Fernando aseguró: "Querríamos ser más ofensivos, darle libertad a Aaron Herrera y al ‘Caballo’ Morales, que son dos grandes jugadores, para que fueran hacia adelante sin voltear a ver atrás. Tener más gente en la media cancha para controlar esa parte del campo más importante y tener la pelota".

Tena también habló del momento crucial del partido, tras el 2-2, vino el gol de José Fajardo: "Cuando mejor estábamos nos metieron el tercero, también hay que reconocer que tienen grandes jugadores y las oportunidades que tienen es difícil que la fallen".

Buscará triunfo ante Surinam

Guatemala cerrará el próximo martes su camino eliminatorio cuando de local reciba a Surinam, selección que apunta a la Copa del Mundo de la FIFA. Surinam y Panamá tienen 9 unidades, y ambas podrían terminar igualadas en punto, donde la diferencia de gol sería fundamental.

"Confió en el carácter otra vez de nuestros jugadores. Vamos a hacer un gran partido el próximo martes, no tengo dudas. Nosotros ya estamos eliminados, pero Panamá y Surinam se juegan muchas cosas. Siempre hay que jugar a ganar y agradar a la afición y a uno mismo, que el equipo siga creciendo individual y colectivamente", sentenció Luis Fernando Tena.

En Portada

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Luis Fernando Tena: El resultado no fue justot
Deportes

Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"

08:54 AM, Nov 14
Capturan a Lico Valdez, presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan a "Lico Valdez", presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

08:36 AM, Nov 14
¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?t
Nacionales

¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?

08:05 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalCorrupciónEstados UnidosMundial 2026#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos