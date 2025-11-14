Muere entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia
En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", informó el Espanyol de Barcelona.
Las muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".
Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.
Luis de la Fuente lamenta muerte de Azkargorta
Luis de la Fuente, seleccionador español, lamentó la pérdida del técnico Xabier Azkargorta, con quien compartió una etapa de su carrera en el Sevilla, trasmitiendo desde Tiflis, donde España se mide el sábado a Georgia en partido de clasificación para el Mundial 2026, el pésame a familiares y seres queridos.
"Transmito mi pésame, las condolencias a toda la familia y amigos de Xabier Azkargorta. Se va un grandísimo entrenador, un buen amigo que fue técnico mío en dos temporadas inolvidables en el Sevilla. Que descanse en paz", manifestó De la Fuente antes de admitir preguntas en su comparecencia en Tiflis en vísperas del partido de España.
