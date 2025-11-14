 Muere entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años
Deportes

Muere entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años

Xabier Azkargorta murió en Bolivia, país al que llevó al Mundial de Estados Unidos 1994.

Compartir:
Muere entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años
Muere entrenador español Xabier Azkargorta a los 72 años / FOTO: RR. SS.

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia

En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", informó el Espanyol de Barcelona.

Las muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.

Luis de la Fuente lamenta muerte de Azkargorta

Luis de la Fuente, seleccionador español, lamentó la pérdida del técnico Xabier Azkargorta, con quien compartió una etapa de su carrera en el Sevilla, trasmitiendo desde Tiflis, donde España se mide el sábado a Georgia en partido de clasificación para el Mundial 2026, el pésame a familiares y seres queridos.

"Transmito mi pésame, las condolencias a toda la familia y amigos de Xabier Azkargorta. Se va un grandísimo entrenador, un buen amigo que fue técnico mío en dos temporadas inolvidables en el Sevilla. Que descanse en paz", manifestó De la Fuente antes de admitir preguntas en su comparecencia en Tiflis en vísperas del partido de España.

Azkargorta, que llevó a la selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia, país donde residía con su familia.  

En Portada

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Luis Fernando Tena: El resultado no fue justot
Deportes

Luis Fernando Tena: "El resultado no fue justo"

08:54 AM, Nov 14
Capturan a Lico Valdez, presunto narcotraficante requerido por EE. UU.t
Nacionales

Capturan a "Lico Valdez", presunto narcotraficante requerido por EE. UU.

08:36 AM, Nov 14
¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?t
Nacionales

¿Quiénes fueron los capturados en las afueras del estadio El Trébol?

08:05 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalCorrupciónEstados UnidosMundial 2026#64VueltaaGuateEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos