 Resultado Cobán vs. Malacateco - Jornada 20 Apertura 2025
Deportes

Malacateco logra tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperial

Malacateco se impuso 0-1, gracias al gol de Marlon Chun al 78'. Con el triunfo, los 'Toros' se afianzan en zona de liguilla, mientras Cobán se complica en la tabla de posiciones.

Compartir:
Partido entre Cobán Imperial y Malacateco - Liga Guate Banrural
Partido entre Cobán Imperial y Malacateco / FOTO: Liga Guate Banrural

En el arranque de la jornada 20 del Apertura 2025, Cobán Imperial y Malacateco protagonizaron un encuentro que dejó más dudas que emociones. El duelo, disputado este sábado, se inclinó por la mínima a favor de los Toros, que supieron aprovechar una de las pocas opciones claras del partido. Pese a las expectativas, el primer tiempo resultó especialmente discreto, con escasa chispa ofensiva y un ritmo que poco invitaba al entusiasmo.

A lo largo del compromiso, ambos equipos intentaron generar peligro, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar de verdad a los porteros. La falta de contundencia fue una constante, y esa carencia se reflejó en un marcador que, salvo por un destello en la segunda mitad, parecía destinado al empate sin goles. Fue Malacateco quien tomó la iniciativa después del descanso, mostrando mayor decisión en campo rival.

Malacateco ganó por la mínima

El gol definitivo llegó al minuto 78, cuando Marlon Chun aprovechó un descuido de la defensa cobanera para anticiparse y mandar el balón al fondo de la red. Ese acierto bastó para inclinar la balanza y otorgar a la visita tres puntos valiosos en un partido que, por momentos, pareció estar lejos del nivel competitivo esperado para esta fase del torneo.

Con este resultado, Malacateco asciende a 28 puntos y se mantiene firme en la quinta posición, prácticamente con un pie en la liguilla, a falta de lo que ocurra en el resto de la fecha. Cobán Imperial, en cambio, queda estancado en la octava casilla con 22 unidades y podría caer fuera de la zona de clasificación. Esto los obligaría a jugarse el futuro en el torneo durante las últimas dos jornadas, donde no tendrán margen para el error.

Tabla de posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Actividades navideñas y comerciales impactan el tránsito en la capitalt
Nacionales

Actividades navideñas y comerciales impactan el tránsito en la capital

04:46 PM, Nov 15
Malacateco logra tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperialt
Deportes

Malacateco logra tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperial

04:59 PM, Nov 15
Dos detenidos tras crimen en barbería de Villa Canalest
Nacionales

Dos detenidos tras crimen en barbería de Villa Canales

03:57 PM, Nov 15
Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispat
Farándula

Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispa

01:08 PM, Nov 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos