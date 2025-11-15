Resultado Cobán vs. Malacateco - Jornada 20 Apertura 2025

En el arranque de la jornada 20 del Apertura 2025, Cobán Imperial y Malacateco protagonizaron un encuentro que dejó más dudas que emociones. El duelo, disputado este sábado, se inclinó por la mínima a favor de los Toros, que supieron aprovechar una de las pocas opciones claras del partido. Pese a las expectativas, el primer tiempo resultó especialmente discreto, con escasa chispa ofensiva y un ritmo que poco invitaba al entusiasmo.
A lo largo del compromiso, ambos equipos intentaron generar peligro, aunque sin la profundidad necesaria para inquietar de verdad a los porteros. La falta de contundencia fue una constante, y esa carencia se reflejó en un marcador que, salvo por un destello en la segunda mitad, parecía destinado al empate sin goles. Fue Malacateco quien tomó la iniciativa después del descanso, mostrando mayor decisión en campo rival.
Malacateco ganó por la mínima
El gol definitivo llegó al minuto 78, cuando Marlon Chun aprovechó un descuido de la defensa cobanera para anticiparse y mandar el balón al fondo de la red. Ese acierto bastó para inclinar la balanza y otorgar a la visita tres puntos valiosos en un partido que, por momentos, pareció estar lejos del nivel competitivo esperado para esta fase del torneo.
Con este resultado, Malacateco asciende a 28 puntos y se mantiene firme en la quinta posición, prácticamente con un pie en la liguilla, a falta de lo que ocurra en el resto de la fecha. Cobán Imperial, en cambio, queda estancado en la octava casilla con 22 unidades y podría caer fuera de la zona de clasificación. Esto los obligaría a jugarse el futuro en el torneo durante las últimas dos jornadas, donde no tendrán margen para el error.