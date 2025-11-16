 LeBron James cerca de volver a las canchas
Deportes

LeBron James cerca de volver a las canchas

Debido a molestias en la ciática, LeBron James se ha perdido la primera parte de la temporada con Los Ángeles Lakeres, que tienen un récord de 10-4.

Foto: Los Ángeles Lakers
LeBron James acuerda renovar con Los Ángeles Lakers / FOTO:

El esperado regreso de LeBron James ha encendido una renovada ilusión entre los aficionados de Los Ángeles Lakers. Tras perderse el inicio de la temporada debido a una persistente ciática, el veterano de 40 años completó recientemente varios entrenamientos y sesiones de "5 contra 5" con el afiliado de la G League, South Bay Lakers. Según reportes de Shams Charania, LeBron ha sido reasignado al equipo principal y participará plenamente en la práctica del lunes, un indicio claro de que su retorno a las duelas está cada vez más cerca. 

Durante su ausencia, los Lakers han mantenido un impresionante inicio de temporada con marca de 10-4, liderados por un Luka Doncic que continúa mostrando por qué es una de las mayores superestrellas de la NBA. En la reciente victoria frente a los Milwaukee Bucks, el esloveno brilló con 41 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, apoyado por las destacadas actuaciones de Deandre Ayton y Austin Reaves, quienes aportaron 45 puntos combinados. 

¿Cuándo podría darse el retorno de LeBron James?

No obstante, la inminente reincorporación de LeBron promete elevar aún más el nivel del conjunto angelino. A pesar de su edad, el "Rey" sigue mostrando números de élite, como lo hizo en la temporada 2024-25, cuando promedió 24.4 puntos, 8.2 asistencias y 7.8 rebotes por partido. Su inteligencia en la cancha, su capacidad para tomar decisiones en momentos críticos y su habilidad para potenciar el rendimiento de sus compañeros lo convierten en un elemento difícil de reemplazar, incluso con la brillante campaña que está firmando Doncic, quien lidera la liga en anotación y figura entre los mejores asistentes.

El regreso de LeBron James no solo representa la vuelta de una estrella, sino la posibilidad de ver al equipo en su máximo potencial. Con Luka Doncic dominando el juego ofensivo, Marcus Smart aportando intensidad defensiva —al ubicarse entre los líderes en robos— y un grupo de jugadores complementarios en pleno crecimiento, la presencia de LeBron podría ser el factor que incline la balanza en la competitiva lucha por los primeros puestos del Oeste. 

Foto embed
LeBron James, durante el Media Day de Los Angeles Lakers en El Segundo, California, el pasado 29 de septiembre - EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN

