Portugal selló su clasificación al Mundial 2026 con una contundente goleada de 9-1 sobre Armenia, en un partido en el que destacó la ausencia de Cristiano Ronaldo, suspendido. Esa victoria certifica su pase a la Copa del Mundo que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Aun sin su máxima estrella en la cancha, el equipo demostró su superioridad y firmeza durante todo el encuentro.
Para Cristiano Ronaldo, este Mundial representaría su sexto participación consecutiva (si estuviera presente), ya que ha jugado en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En su debut en 2006, con apenas 21 años, anotó su primer gol mundialista de penal ante Irán. En Sudáfrica 2010 volvió a marcar, esta vez en la goleada 7-0 contra Corea del Norte. En Brasil 2014 firmó otro tanto contra Ghana en la fase de grupos. Ya en Rusia 2018 vivió su torneo más brillante: marcó un hat-trick frente a España en un épico empate 3-3, además de sumar otro tanto ante Marruecos. Finalmente, en Qatar 2022 jugó también, aportando un gol, lo que lo convirtió en el primer jugador en la historia en anotar en cinco ediciones del Mundial.
Portugal estará en "United 2026"
Más allá de las gestas personales de Ronaldo, el logro colectivo de Portugal es notable. A lo largo de su historia mundialista, su mejor puesto en un Mundial fue el tercero, cuando lograron el bronce en Inglaterra 1966. Ese hito sigue siendo su cima en torneos mundiales, y aunque han participado en varias ediciones desde entonces, no han podido repetir esa gesta.
En resumen, la goleada por 5-1 contra Armenia no solo representa la clasificación al Mundial 2026 sino también un símbolo de continuidad y ambición para Portugal. Aunque Cristiano Ronaldo no pudo jugar en ese partido decisivo, su legado en los Mundiales es inmenso: cinco ediciones disputadas hasta ahora, ocho goles, y un récord histórico al marcar en cinco torneos distintos. A la vez, el equipo lusitano mantiene vivo el deseo de superar su mejor actuación mundialista y soñar con nuevos horizontes en la gran cita.