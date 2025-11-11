Cristiano confirma que el próximo Mundial será su último

Cristiano Ronaldo confirmó que la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, será la última de su extraordinaria carrera. A sus 40 años, el delantero del Al Nassr considera que ha llegado el momento de poner un punto final a su trayectoria en los mundiales, una competición que disputa desde Alemania 2006. El anuncio lo hizo durante una intervención en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí, donde habló con transparencia sobre su futuro y el significado de seguir compitiendo al más alto nivel.
El astro portugués explicó que, aunque se siente en buena forma, la edad comienza a ser un factor que no puede ignorar. "Seguro, es cierto porque tendré 41 años", expresó al ser consultado sobre su presencia en la próxima cita mundialista. Sin embargo, también dejó claro que continúa disfrutando de cada momento dentro del campo, tanto con el Al Nassr como con la selección nacional. Su deseo de mantenerse competitivo, de marcar goles y de contribuir a su equipo sigue siendo una motivación diaria.
¿Qué viene para Cristiano Ronaldo?
Entre risas, Cristiano también aprovechó para aclarar sus recientes declaraciones sobre un eventual retiro, asegurando que muchos interpretan de forma literal sus bromas. Comentó que al decir que se retirará "pronto", algunos piensan que será en cuestión de meses, cuando en realidad él se toma el tema con humor y sin prisas. No obstante, reconoció que al llegar a cierta edad, la perspectiva del tiempo cambia y los meses parecen pasar más rápido.
A pesar de la inevitable cercanía del final, Cristiano Ronaldo continúa demostrando que su vigencia es excepcional. Con casi mil goles oficiales en su carrera, un físico envidiable y una ambición intacta, el portugués desea cerrar su ciclo mundialista dejando una última huella en 2026. Su despedida de los mundiales no solo marcará el final de una era, sino también el legado de uno de los jugadores más influyentes y determinantes en la historia del fútbol.