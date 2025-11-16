 Resultado Antigua vs. Comunicaciones por el Apertura 2025
Deportes

Antigua vence a Comunicaciones por la fecha 20 del Apertura 2025

La derrota complica más la presencia de Comunicaciones en la liguilla del futbol guatemalteco.

Kevin Macareño fue la gran figura al convertir doblete de goles a Comunicaciones
Kevin Macareño fue la gran figura al convertir doblete de goles a Comunicaciones / FOTO: Antigua GFC

Antigua y Comunicaciones cerraron este domingo la actividad de la fecha 20 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, que tendrá a finales de noviembre el duelo entre Municipal-Guastatoya, partido que fue reprogramado ya que el estadio El Trébol, la casa de los "Rojos" está siendo utilizado por la Selección Nacional de Guatemala, que el próximo martes jugará ante Surinam.

Con dos equipos muy diezmados, y prácticamente con titulares no habituales, Antigua y Comunicaciones solventaron su partido con una enorme sorpresa: 10 segundos de juego y ya ganaba el cuadro local tras un gol de los llamados de "camerino" de Enzo Fernández, el futbolista uruguayo.

Al 18, Axel De La Cruz perdió una gran oportunidad para empatar el impartido.

A la media hora de juego, se encendieron las alarmas en el banquillo de Antigua por una molestia, al parecer muscular, del portero titular Estuardo Sicán. Y la razón era que para este duelo no estaba el portero Luis Morán, convocado en Selección Nacional, por lo que el sustituto era Allan Fernández, un talento en proceso de perfección.

Segundo tiempo

Con muy pocas emociones, se desarbolaron los minutos finales del primer tiempo y gran parte de la complementaria, y ese gol de camerino se iba convirtiendo en oro.      

La recta final del partido fue emotiva por los goles, ya que un penalti convertido por José Manuel Contreras, al estilo Panenka, le permitió a los "Cremas" igualar las acciones 1-1 a los 67 minutos.

Pero de forma inmediata, al 68, los dirigidos por Mauricio Tapia encontraban el 2-1 en una gran jugada de Kevin Macareño.  

La cuenta se cerró al 83 con otro gol de Macareño, quien terminó siendo la gran figura del partido con doblete en el duelo.  

En la tabla de posiciones, Antigua logró llegar a los 39 puntos que tiene el Municipal y ocupa la tercera casilla, aunque los "Rojos" tienen pendiente el duelo ante Guastatoya. Deportivo Mixco es líder en solitario con 41 puntos.

Por su parte, Comunicaciones sigue enfrascado en el penúltimo lugar del campeonato con 20 puntos, y podría caer al último lugar cuando el "Pecho Amarillo" complete sus presentaciones. 

Tabla de posiciones del Apertura 2025 de Liga Nacional - EU Digital

