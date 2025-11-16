 Selección de Surinam ya se encuentra en Guatemala
Este martes en El Trébol, Surinam buscará vencer a Guatemala para asegurar su primera clasificación mundialista.

La Selección de Surinam arribó a Guatemala al filo de la medianoche, lista para encarar un partido crucial rumbo al Mundial. El combinado surinamés llegó con la motivación al máximo, consciente de que una victoria ante Guatemala este martes 18 de noviembre, a las 19:00 horas en el Estadio Manuel Felipe Carrera, podría acercarlo de manera histórica a su primera clasificación mundialista. El grupo viajó completo y en un ambiente de concentración plena, dispuesto a aprovechar cada minuto previo al encuentro.

El choque presenta realidades muy diferentes para ambas selecciones. Guatemala, ya eliminada matemáticamente de toda posibilidad de avanzar, afrontará el duelo con el objetivo de cerrar con dignidad su participación. Surinam, por su parte, depende de sí mismo: una victoria y que Panamá no golee a El Salvador serían suficientes para asegurar el ansiado boleto. Esta combinación mantiene al conjunto surinamés en un estado de ilusión y exigencia máxima.

Surinam buscará hacer historia en El Trébol

Entre los jugadores que destacan en la lista de convocados de Surinam figuran futbolistas de amplia experiencia en el fútbol europeo. Sheraldo Becker, atacante del Osasuna de España, aporta desequilibrio y velocidad por las bandas. Junto a él, Jean-Paul Böetius, mediocampista del SV Darmstadt alemán, suma visión de juego y jerarquía en la mitad de la cancha. Estas piezas, sumadas al orden táctico que caracteriza al equipo, fortalecen la candidatura surinamesa para lograr un resultado positivo.

Este lunes, el plantel realizará el reconocimiento de la cancha en el estadio y, posteriormente, su entrenador Stanley Menzo ofrecerá la conferencia de prensa oficial. Será la última oportunidad para afinar detalles antes de enfrentar a Guatemala en un duelo que podría marcar un antes y un después en la historia del fútbol de Surinam. Con ambición y confianza, la visita buscará sellar el que sería un logro sin precedentes para su nación.

Selección de Surinam. - EFE.

