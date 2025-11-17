Luis Fernando Tena respalda titularidad de Nicholas Hagen

El técnico mexicano Luis Fernando Tena compareció esta tarde desde el salón de conferencias de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), inmueble ubicado en la zona 15 capital, donde conversón todo lo relacionado al próximo duelo de la Selección Nacional de Guatemala, el cual será ante su similar de Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.
Tena además de analizar a su rival, que busca un triunfo para asegurar su clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA, también hizo un resumen de los aspectos positivos que mejoró a lo interno de la Selección Nacional en este ciclo que terminará este martes.
Otro de los detalles en la conferencia de prensa fue relacionado a su continuidad o no al frente de la "Bicolor", y en ese sentido dijo que su deseo era seguir, pero la decisión es de los directivos.
Nicholas Hagen recibe apoyo de Tena
Luis Fernando Tena también se refirió al tema de porteros, donde Nicholas Hagen sigue teniendo toda su confianza para resguardar el arco chapín.
"Nuestro portero titular y que ha respondido muy bien es Nicholas Hagen desde hace mucho tiempo, y en los últimos días no hemos pensado en hacer ningún cambio ahí", explicó Tena a la consulta del por qué no se utiliza a Kenderson Navarra, el jugador de Municipal que habitualmente juega en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario deportivo del partido de este martes.
Sobre Navarro, Luis Fernando Tena, dijo: "Kenderson es muy buen arquero, tiene condiciones naturales muy buenas, tiene 23 años, y tiene muy buena formación, lo ha demostrado acá en Municipal".
Asimismo, Tena hablo de los otros porteros que han sido parte de su proceso: "Creo que también Luis Morán y Fredy Pérez son buenos, tenemos cuatro porteros ahí, creo que hay portero para mucho tiempo en la Selección de Guatemala; aparte tienen muy buena edad y madurez".
Nicholas Hagen ha sido el portero titular de Luis Fernando Tena en todos los partidos de la eliminatoria mundialista, segunda fase y fase final. Es de recordar que Guatemala no jugó la primera fase de la eliminatoria Concacaf gracias a su posición en el ranquin de la FIFA.
Se espera que este martes, Hagen cierre ese ciclo siendo el hombre vital de Tena en la portería.
La Selección Nacional de Guatemala ya no aspira ni al Mundial 2026 ni al boleto para el repechaje, solamente busca mantener la tercera casilla y no caer al sótano del grupo A de la fase final de la eliminatoria Concacaf.