Previa de Guatemala vs. Surinam por eliminatoria mundialista

Tras el fuerte golpe que supuso la derrota 2-3 ante Panamá del pasado jueves 13 de noviembre, este martes 18, la Selección Nacional de Guatemala buscará cerrar con la frente en alto estas eliminatorias mundialistas de Concacaf, que dejaron como las otras 16 eliminatorias un sabor amargo a los aficionados, quienes no han podido celebrar una clasificación al máximo evento de futbol organizado por la FIFA.
Guatemala, que dirige el técnico Luis Fernando Tena, recibirá a Surinam este martes 18 de noviembre a las 19:00 horas, mismo horario en el cual Panamá es anfitrión de El Salvador en el cierre del grupo A, donde panameños y surinameses buscan un boleto directo al Mundial 2026 y un bolero al torneo de repechajes que se celebrará en marzo 2026 en México.
El juego para los guatemaltecos significa únicamente despedirse con dignidad en el camino eliminatorio mundialista de Concacaf y evitar caer a una cuarta casilla, que significaría ser los últimos del grupo A.
La Selección Nacional de Guatemala, ya sin opciones mundialistas y a boleto de repechaje, será juez en la disputa del boleto mundialista que tienen Surinam y Panamá.
Si Guatemala pierde en casa y Panamá no golea a El Salvador, el boleto mundialista se inclinará a favor de los surinameses. Si ambas selecciones empatan el boleto mundialista será, por mejor diferencia de gol, para Surinam.
Guatemala evita ser última
La "Azul y Blanco", hoy con tercera con 5 puntos, busca en el cierre de la fase final de la eliminatoria Concacaf, no caer al cuarto lugar; y para ello debe empatar o ganar su partido, lo que significaría una inminente eliminación de Surinam que no podría clasificar directamente a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Para que Guatemala termine en la última casilla, deberá perder ante Surinam y que El Salvador derrote en su visita a Panamá, panorama complejo, pero es una de las opciones matemáticas.
Guatemala también peligra con igualar la marca de los salvadoreños: Tres derrotas en casa (estadio Cuscatlán). Sucede que la "Bicolor" cayó en su debuta eliminatorio en fase final ante El Salvador 0-1 en el estadio Cementos Progreso en septiembre pasado.
Y el pasado jueves, Guatemala cayó ante Panamá 2-3 y con ello dejó los número de dos derrotas en casa, previo a este martes cuando reciba a Surinam y querrá por los menos sumar unidades y no caer en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol.