El DT de Panamá descarta que Guatemala se deje ganar

Este martes, la Selección de Panamá afronta uno de los partidos más trascendentales de los últimos años, con la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en Qatar 2022. El equipo dirigido por Thomas Christiansen recibirá a El Salvador en un Rommel Fernández que promete estar lleno, consciente de que un triunfo podría asegurar el boleto al Mundial 2026. Sin embargo, la definición no depende únicamente de los panameños: Surinam, líder del Grupo A por diferencia de goles, visitará a Guatemala, un seleccionado ya eliminado pero cuyo desempeño será clave en la última jornada.
En los días previos, parte de la afición guatemalteca ha expresado en redes sociales que su selección debería ceder ante Surinam, generando un debate entre la seriedad competitiva y el deseo de influir en la clasificación. A pesar de esas opiniones, en el entorno panameño existe plena confianza en el profesionalismo del equipo chapín. Christiansen rechazó cualquier sospecha de falta de compromiso y aseguró que Guatemala jugará con la misma intensidad que en cualquier otro partido.
Thomas Christiansen, DT de Panamá, confía en Luis Fernando Tena
Durante la conferencia de prensa, el técnico danés dedicó palabras de respeto y presión al entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena. Su mensaje fue directo y contundente.
"Conociendo al profe Tena, que es un muy buen entrenador y muy respetado, él seguro que no se juega su imagen dejándose ganar en un partido tan importante y menos con un proceso tan bonito que ha tenido Guatemala. Ha sido de los que más me ha gustado. Saben a lo que juegan. No dudo de que sean profesionales y menos teniendo un entrenador como Tena".
Thomas Christiansen, técnico de Panamá
Panamá y Surinam llegan igualados con nueve puntos, pero los surinameses cuentan con una mejor diferencia de goles tras su reciente goleada sobre El Salvador. Esta paridad convierte a Guatemala en un actor decisivo para el desenlace del grupo, ya que cualquier tropiezo de Surinam podría abrirle el camino a Panamá. Con todos los ingredientes de una definición dramática, los panameños se alistan para una noche crucial en la que cada gol y cada resultado tendrán un peso histórico.