 El DT de Panamá descarta que Guatemala se deje ganar
Deportes

El DT de Panamá descarta que Guatemala se deje ganar ante Surinam

Thomas Christiansen, técnico de Panamá, afirmó que Guatemala será profesional: "Conociendo al profe Tena, no se juega su imagen", señaló, esperando un duelo competitivo ante Surinam.

Compartir:
Thomas Christiansen, técnico de Panamá - Alex Meoño
Thomas Christiansen, técnico de Panamá / FOTO: Alex Meoño

Este martes, la Selección de Panamá afronta uno de los partidos más trascendentales de los últimos años, con la posibilidad de regresar a una Copa del Mundo después de su ausencia en Qatar 2022. El equipo dirigido por Thomas Christiansen recibirá a El Salvador en un Rommel Fernández que promete estar lleno, consciente de que un triunfo podría asegurar el boleto al Mundial 2026. Sin embargo, la definición no depende únicamente de los panameños: Surinam, líder del Grupo A por diferencia de goles, visitará a Guatemala, un seleccionado ya eliminado pero cuyo desempeño será clave en la última jornada.

En los días previos, parte de la afición guatemalteca ha expresado en redes sociales que su selección debería ceder ante Surinam, generando un debate entre la seriedad competitiva y el deseo de influir en la clasificación. A pesar de esas opiniones, en el entorno panameño existe plena confianza en el profesionalismo del equipo chapín. Christiansen rechazó cualquier sospecha de falta de compromiso y aseguró que Guatemala jugará con la misma intensidad que en cualquier otro partido.

Thomas Christiansen, DT de Panamá, confía en Luis Fernando Tena

Durante la conferencia de prensa, el técnico danés dedicó palabras de respeto y presión al entrenador de Guatemala, Luis Fernando Tena. Su mensaje fue directo y contundente.

"Conociendo al profe Tena, que es un muy buen entrenador y muy respetado, él seguro que no se juega su imagen dejándose ganar en un partido tan importante y menos con un proceso tan bonito que ha tenido Guatemala. Ha sido de los que más me ha gustado. Saben a lo que juegan. No dudo de que sean profesionales y menos teniendo un entrenador como Tena".

Thomas Christiansen, técnico de Panamá

Panamá y Surinam llegan igualados con nueve puntos, pero los surinameses cuentan con una mejor diferencia de goles tras su reciente goleada sobre El Salvador. Esta paridad convierte a Guatemala en un actor decisivo para el desenlace del grupo, ya que cualquier tropiezo de Surinam podría abrirle el camino a Panamá. Con todos los ingredientes de una definición dramática, los panameños se alistan para una noche crucial en la que cada gol y cada resultado tendrán un peso histórico.

Foto embed
Thomas Christiansen, técnico de Panamá - FEPAFUT

En Portada

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundot
Nacionales

Mintrab hace verificación tras explosión en cohetería de San Raymundo

10:21 AM, Nov 18
¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?t
Deportes

¿Por qué Guatemala debe vencer a Surinam?

08:44 AM, Nov 18
CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacionalt
Nacionales

CNE exige fin al conflicto de interés en APP para impulsar desarrollo nacional

09:22 AM, Nov 18
Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos por tiempo indefinidot
Nacionales

Veteranos militares mantendrán manifestaciones y bloqueos "por tiempo indefinido"

07:38 AM, Nov 18

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupciónMundial 2026Seguridad#liganacional#64VueltaaGuateEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos