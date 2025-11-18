 Raphinha regresa a los entrenos del Barça
Deportes

Raphinha regresa a los entrenos grupales del Barça

El futbolista brasileño no juega un partido oficial desde el 25 de septiembre, cuando sufrió una lesión en el muslo derecho contra el Oviedo.

Celebración de Raphinha ante el Mallorca - EFE
Celebración de Raphinha ante el Mallorca / FOTO: Agencia EFE

La presencia del atacante Raphael Dias 'Raphinha' con el grupo ha sido la gran novedad en el primer entrenamiento de la semana del Barcelona, que regresó este martes al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper tras cuatro días de descanso.

El brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral del muslo derecho el pasado 25 de septiembre contra el Oviedo y, aunque el tiempo aproximado de baja fijado por el club inicialmente fue de tres semanas, sufrió una recaída de la que se encuentra ya en la recta final de su recuperación. 

Raphinha, cerca de volver a las canchas

La otra noticia de la sesión ha sido la presencia junto al resto del grupo del centrocampista Marc Casadó, que fue baja de última hora en el partido del pasado 9 de noviembre contra el Celta al notar unas molestias durante el calentamiento. 

Todavía sin los internacionales, el primer entrenamiento de la semana ha contado con la participación de Wojciech Szczesny, Joan Garcia, Eric Garcia -quien aún lleva la máscara protectora por la fractura nasal sufrida el 5 de noviembre ante el Brujas-, Gerard Martín, Raphinha, Marc Casadó y Alejandro Balde.

También han completado la sesión los jugadores del filial Pedro 'Dro' Fernández, Tommy Marqués, Guillem Victor, Jofre Torrents y Toni Fernánde. Asimismo, el centrocampista Marc Benal no ha estado presente, porque esta tarde disputará con Cataluña el partido amistoso contra la selección de Palestina en el Estadio Olímpico Lluís Companys  

Foto embed
Raphinha, jugador del FC Barcelona - instagram @raphinha

Emisoras  Escúchanos