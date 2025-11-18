 Resultado de Guatemala vs. Surinam por eliminatoria
Deportes

Guatemala se despide con triunfo ante Surinam

Los seleccionados de Fernando Tena se despiden con un triunfo de este camino eliminatorio donde no se logró el objetivo de clasificar al Mundial 2026.

Guatemala derrotó a Surinam y la deja sin boleto directo al Mundial 2026
Guatemala derrotó a Surinam y la deja sin boleto directo al Mundial 2026 / FOTO: Omar Solís

Las Selecciones Nacionales de Guatemala y Surinam se midieron esta noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol de la Ciudad de Guatemala durante el cierre de la fase eliminatoria de la Concacaf, jornada en la cual había en disputa un boleto directo hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ya sea para surinameses o panameños, que en el estadio Rommel Fernández de la Ciudad de Panamá recibía a los salvadoreños, ya eliminados.

Surinam que llegó al país con la obligación de ganar para no poner en riesgo su liderato y esa potencial clasificación a su primera Copa del Mundo de la FIFA, pero de golpe recibió una terrible noticia en la etapa de calentamiento. Su portero confirmado para enfrentar a Guatemala, Etienne Vaessen, tuvo una lesión y debió ser sustituido por el suplente, Warner Hahn. Un duro golpe para la visita antes de iniciar el partido. 

El partido arrancó con buen ritmo y emociones en los arcos: Cabezazo de Darwin Lom y salvada del portero Hahn al 12, un minuto después, atajadón de Nicholas Hagen, y al 15 lo intentó Jonathan Franco, pero de nuevo, Hahn impedía el gol.

Guatemala poco a poco se fue adueñando del esférico y comenzó a dominar los hilos del partido, haciendo que su rival retrocediera filas, y fue así como tomó mejor protagonismo en el duelo, aunque no generaba llegadas claras a la portería de Warner Hahn, pese a los intentos que hacía Santis, Muñoz, Lom y Altán.  

El primer tiempo cerró con un empate a cero goles entre guatemaltecos y surinameses, y con la victoria de Panamá sobre El Salvador por 1-0 con gol de César Blackman, y con ello a falta de 45 minutos, el boleto mundialista era para los panameños. 

Ambiente en El Trébol para el Guatemala - Surinam

Hay familias, jóvenes, niños con banderas en el rostro y un sentimiento común: si juega Guatemala, se apoya.

Victoria para Guatemala 

Para el segundo tiempo, la Selección Nacional de Guatemala salió decidida a vencer y a liquidar a su rival.

Un gol al 48 de Darwin Lom daba la alegría a los aficionados chapines en el estadio El Trébol. La asistencia era de Óscar Santis.

Luego, al 56, Olger Escobar ingresaba al terreno de juego y en tan solo unos segundos lograba al 57 el 2-0 y liquidaba así a los surinameses que a esa altura ya necesitaban tres goles para ser mundialistas. La asistencia fue de Rudy Muñoz.

El gol de Guatemala se gritó con el alma en Panamá, ya que ese resultado los dejaba con el boleto mundialista.

Cuando se jugaba el 65, Óscar Santis aparecía en una buena ofensiva y terminaba con el 3-0, y con ello Guatemala se aseguraba el tercer lugar del grupo con 8 puntos. En tiempo de reposición, Surinam descontó con autogol de Nicolás Samayoa al 90+2 para un 3-1 final. 

De esta forma se cerró la eliminatoria mundialista con un Panamá mundialista, Surinam con boleto a repechaje, Guatemala y El Salvador eliminados en el tercero y cuarto lugar, respectivamente.  

