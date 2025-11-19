 Militao se suma a la lista de lesionados del Real Madrid
Deportes

Eder Militao se suma a la lista de lesionados del Real Madrid

El Real Madrid confirmó que Militao sufre una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, misma que se produjo en el partido amistoso entre Brasil y Túnez.

Eder Militao en la concentración con la selección brasileña - instagram @edermilitao
Eder Militao en la concentración con la selección brasileña / FOTO: instagram @edermilitao

La reciente lesión de Éder Militao ha encendido las alarmas en el Real Madrid, justo cuando el defensor brasileño parecía consolidarse nuevamente como una pieza esencial en el esquema de Xabi Alonso. El club blanco confirmó que el central sufre una lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha, dolencia que lo mantendrá fuera de competición alrededor de dos semanas. El diagnóstico llegó después de las pruebas realizadas por los Servicios Médicos en Valdebebas, que ratificaron las primeras sensaciones negativas tras sus últimos compromisos con la selección brasileña.

Militao había disputado dos amistosos con la Canarinha, completando 90 minutos ante Senegal y jugando una hora frente a Túnez, partido en el que tuvo que abandonar el campo con evidentes molestias. Ya en los primeros compases del encuentro dio señales de dolor, obligando al cuerpo técnico a preparar un eventual cambio. Aunque decidió continuar, el defensor terminó resintiéndose tras un pase aparentemente inofensivo, lo que evidenció que la molestia inicial era más seria de lo que parecía.

¿Cuándo volverá Militao?

La decisión de ser sustituido de inmediato activó la preocupación en la directiva y el cuerpo técnico madridista, especialmente porque el jugador volvía a encadenar ritmo competitivo tras superar una larga etapa marcada por problemas físicos. La confirmación médica del miércoles no dejó lugar a dudas: se trataba de una lesión que requerirá reposo y trabajo específico para evitar recaídas, por lo que el club ha fijado un plazo prudente de recuperación.

Con este contratiempo, Militao se perderá las visitas ligueras a Elche y Girona, además del compromiso de Liga de Campeones ante el Olympiacos en Grecia. Si su evolución es favorable, podría reaparecer en la visita al Athletic Club el próximo 3 de diciembre o, alternativamente, el 7 del mismo mes en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo. El Madrid, consciente de su importancia en la zaga, no asumirá riesgos innecesarios y buscará que el brasileño regrese únicamente cuando esté en plenas condiciones.

Celebración de Kylian Mbappé con Eder Militao - Agencia EFE

