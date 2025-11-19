El "Bolillo" Gómez casi llega a los golpes con aficionados

La eliminación de El Salvador rumbo al Mundial 2026 dejó un ambiente tenso que estalló horas después del partido frente a Panamá. Hernán "Bolillo" Gómez, entrenador de la Selecta, protagonizó un altercado con un grupo de aficionados que lo increpó cuando se dirigía al hotel de concentración. La derrota por 3-0 ante los canaleros, sumada a la pobre campaña salvadoreña en las Eliminatorias Concacaf, aumentó la frustración entre los seguidores cuscatlecos, quienes cuestionaron especialmente la actitud del técnico colombiano.
Durante el cierre del encuentro, las cámaras captaron al "Bolillo" sonriendo y saludando efusivamente a jugadores y miembros del cuerpo técnico panameño, selección a la que dirigió rumbo al Mundial de Rusia 2018. Este gesto, así como su posterior conferencia de prensa enfocada únicamente en elogiar a Panamá, fue interpretado como una falta de compromiso con El Salvador. El enojo acumulado se desbordó cuando un aficionado le gritó en la entrada del hotel: "¡Felicidades, ‘Bolillo’, clasificaste a Panamá dos veces! ¡Solo a traer billetes de El Salvador fuiste!".
Clima tenso entre el "Bolillo" y la afición salvadoreña
La situación escaló rápidamente. Ernesto Góchez, encargado de logística de la FESFUT y quien acompañaba al entrenador, reaccionó con dureza ante los reclamos, exigiendo respeto entre gritos e insultos. En medio del altercado, Gómez se acercó al grupo de hinchas y, según las imágenes difundidas, alcanzó a lanzar un golpe antes de que uno de sus asistentes, "Panzer" Carvajal, lo apartara de inmediato para evitar una confrontación mayor.
Lejos de calmarse, el conflicto continuó cuando Góchez empujó a otro aficionado que se encontraba en la entrada del hotel y que no formaba parte del grupo que inició las provocaciones. Mientras varias personas intentaban separarlo y contener la situación, el episodio dejó en evidencia el clima de tensión que vive la afición salvadoreña, marcada por la frustración deportiva y por la percepción de desconexión entre el cuerpo técnico y la hinchada. El incidente, ahora viral, abre un nuevo capítulo de controversia en una eliminatoria ya de por sí amarga para la Selecta.