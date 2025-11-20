 Haití, un país carente de todo, estará en el Mundial 2026
Deportes

Haití, un país carente de todo, estará en el Mundial 2026

Debido a la violencia de las bandas armadas, la práctica del futbol está paralizada en la región de Puerto Príncipe.

Compartir:
Haití se clasificó a la Copa del Mundo de la FIFA 2026
Haití se clasificó a la Copa del Mundo de la FIFA 2026 / FOTO: EFE

Haití, un país sin estadio de futbol, sin campeonato nacional durante varios años, sin competiciones interescolares e interjuveniles, logró clasificarse para la Copa del Mundo de 2026 en un contexto marcado por el terror de las bandas armadas que han destruido lo poco que quedaba en términos de vida deportiva en este país apasionado por el futbol.

La selección haitiana de futbol logró el martes su segunda clasificación a un mundial tras vencer a la de Nicaragua por 2-0 en la última jornada del grupo C de las eliminatorias.

El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné jugará la Copa del Mundo por segunda vez en su historia tras su única participación, en Alemania 1974, en la que quedó eliminada en la primera ronda.

Estas son algunas de las claves sobre la situación deportiva en este deprimido país, sumido desde hace años en una crisis multidimensional, agravada por la violencia impuesta por las bandas, que desde principios de 2022 ha dejado más de 16 mil muertos, de acuerdo con la información oficial.

Haití ve el partido contra Nicaragua como una “batalla decisiva”

Los haitianos buscan sorprender esta noche y ser mundialista por encima de Costa Rica y Honduras.

El exilio como salvación

Debido a la violencia de las bandas armadas, la práctica del futbol está paralizada en la región de Puerto Príncipe, donde las escuelas de futbol están cerradas y los campos de futbol abandonados, imposibilitando el surgimiento de nuevos talentos.

Ante esta realidad, el exilio constituye el principal refuerzo para el deporte haitiano. Así, la selección nacional está compuesta por jugadores que evolucionan en ligas mayoritariamente europeas, pero también por jugadores que ni siquiera recuerdan la última vez que estuvieron en Haití.

Curazao y Haití clasifican al Mundial 2026

Curazao clasificó por primera vez a un Mundial y Haití regresará por primera vez desde 1974, en una jornada histórica para el Caribe tras imponerse en sus grupos de las Eliminatorias de Concacaf.

El deporte, una actividad relegada en Haití

Mucho antes de la crisis, las actividades deportivas no eran en absoluto una prioridad para las autoridades del Estado. De hecho, el país no cuenta con una política pública en materia de deporte, ni siquiera con una ley definitiva sobre esta materia.

Peor aún, un proyecto de construcción de 25 estadios de futbol, bajo la administración del presidente Michell Martelly (2011 a 2016), fracasó debido a la corrupción y el despilfarro.

En febrero de 2024, las bandas llevaron a cabo una gran ofensiva que destruyó todo el centro de Puerto Príncipe, el corazón neurálgico de la ciudad.

Una ofensiva que se llevó por delante las pocas infraestructuras deportivas existentes, entre ellas el estadio Sylvio Cator, situado a la entrada sur de Puerto Príncipe, donde jugaban los clubes de la capital y donde la selección nacional disputaba partidos internacionales en el pasado.

VIDEO. Así celebra Haití su regreso a la Copa del Mundo

La clasificación de Haití al Mundial desató celebraciones masivas en Puerto Príncipe, donde, pese a la violencia y los apagones, miles festejaron un triunfo que renueva la esperanza nacional.

El futbol, una religión

En Haití, el futbol sigue siendo el deporte rey. Se ve en la televisión, se juega en las calles y en los patios de recreo de las escuelas y universidades.

 Los haitianos son apasionados de este deporte, que les sirve de vía de escape ante la situación de desesperanza que persiste en el país, que sigue luchando por recuperarse de las crisis climáticas, medioambientales, de seguridad y políticas.

Los grandes campeonatos, como los de Italia, España, Francia e Inglaterra, con sus grandes clubes y estrellas, son muy populares en Haití, y el brasileño Pelé y el argentino Maradona son verdaderas estrellas en esta nación, donde la fiebre por el fútbol ha provocado en los últimos años un auge de las empresas de apuestas deportivas.

Si el futbol no existiera, los haitianos lo habrían inventado, ya que constituye una verdadera religión para un pueblo que debate sobre este deporte en los mercados, en el transporte público y en los centros de recreación.

Así quedaron las series intercontinentales para el Mundial 2026

Irak y República Democrática del Congo esperan rival en la final y están a un triunfo del Mundial 2026.

*Información EFE.

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos