Previa de la fecha 21 del Torneo Apertura 2025

La fecha 21, la penúltima de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, se desarrollará este viernes 21, sábado 22 y domingo 23 con el atractivo de cinco equipos luchando por la octava casilla del campeonato, la cual da el penúltimo boleto a la fase final, a la cual, ya están clasificados de forma anticipada: Mixco, Municipal, Antigua y Aurora F. C.
Este viernes arranca la jornada 21 con el duelo entre el octavo lugar de la competencia, Xelajú, y el noveno, Cobán Imperial. Ambos tienen 22 puntos, y el duelo será en la casa del "Superchivo" a las 20:00 horas.
Quien resulte ganador del partido marcará un paso al frente en la posibilidad de asegurar un boleto en cuartos de final por encima de Comunicaciones, Mictlán y Guastatoya. Pero un empate, deja el panorama abierto para que estos últimos tres clubes busquen su boleto a la fase final el domingo 30 de noviembre en el cierre de la fase regular.
Comunicaciones cerca de la eliminación
El tradicional cuadro de Comunicaciones tiene una visita difícil a Malacatán, San Marcos, el día domingo, donde enfrentará al Deportivo Malacateco; un compromiso que podría dejarlo fuera de la fase final; para ello, debe haber un ganador en el Xelajú-Cobán Imperial y que los "Toros" derroten a los "Albos".
Atlético Mictlán, décimo con 20 puntos, recibe al Aurora F. C. el sábado a las16:00 horas en el estadio La Asunción, y corre la misma suerte que los "Cremas", una derrota y triunfo en el duelo entre quetzaltecos y cobaneros los deja a una fecha del final, sin posibilidad de ser cuartofinalista.
El último lugar del campeonato, Deportivo Guastatoya, con 18 puntos, y con tres duelos pendientes de cumplir, recibirá el domingo 23 a Deportivo Marquense y con posibilidad de llegar a 27 puntos aún podría pelear por un boleto a cuartos de final, pero debería ganar sus últimos tres compromisos.
Lucha por el liderato
En la parte superior de la tabla, Mixco, Municipal y Antigua, con 41, 39 y 39 puntos, respectiva, lucharán por la primera posición del campeonato con la ventaja de que Municipal aún tienen un partido más por disputarse, el cual se jugará el siguiente miércoles ante Guastatoya.
Los tres equipos, además de disputarse la primera casilla, están en la gran lucha de ser el ganador de la fase regular.