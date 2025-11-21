Bielsa ratifica que dirigirá a Uruguay en el Mundial 2026

El seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, afirmó que tiene "la misma fuerza" que desde el primer día para continuar al frente de la "Celeste" y dirigirla en el Mundial 2026.
Así lo dijo en una rueda de prensa en Montevideo apenas 48 horas después de que la selección cayera goleada por 5-1 en un partido amistoso ante Estados Unidos.
"Si en algún momento me planteé que no debía continuar no fue en este momento", enfatizó el director técnico nacido en Argentina, Marcelo Bielsa, quien reconoció que perder por ese resultado "no es un episodio que se pueda ignorar y que se siente avergonzado.
Añadió que siempre se hizo responsable de los malos momentos del equipo.
"Tenés que decir qué hiciste mal para ver si la frase 'me hago responsable' tiene algún peso o no tiene ningún peso. Siempre me hice responsable y me hice responsable de una manera legítima y no engañosa. En cada oportunidad resumí los errores que creo que cometí", enfatizó Bielsa.
Subrayó que no se guía por ningún rumor y que cree que si los jugadores quisieran que dejara su cargo, hablarían con él para pedírselo.
"No me puedo guiar por ningún trascendido. Me tengo que guiar por el día a día, por lo que veo, por lo que recibo, por cómo convivo y por el tipo de relación que se establece. Las cosas son en la medida que él que las siente las transmite y las dice. Yo tengo la posibilidad de tener información directa con los protagonistas", afirmó.
Marcelo Bielsa habla de Luis Suárez
Marcelo Bielsa también aludió a lo ocurrido tras la última Copa América con el máximo goleador de la "Celeste", Luis Suárez, quien fue muy crítico con el entrenador argentino al cerrar su ciclo con el equipo.
"Suárez dijo lo que dijo y tuvo el efecto que tuvo. Yo nunca respondí a cada una de las afirmaciones del mensaje que dio. Las hablé internamente con los jugadores. Lo que pasó esa vez no es lo que estaba acostumbrado yo a que sucediera: que los reclamos se hicieran públicos. Todo aquello pasó, yo no tengo rencor ni revanchismo", señaló Bielsa.
Tiempo atrás, el director técnico había asegurado que las críticas de Suárez en su contra habían hecho que su autoridad quedara "de algún modo afectada".
Este jueves, Bielsa dijo que en toda su carrera fue valorado por los jugadores y que en este período es en el que "más maltrato" ha recibido, tantos en casos concretos como potenciales.
*Información EFE.