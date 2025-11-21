 Xabi Alonso recupera a todos los internacionales
Xabi Alonso recupera a todos los internacionales

La única duda que tiene el técnico del Real Madrid es la de Alaba por una sobrecarga.

David Alaba, defensa austriaco del Real Madrid.
David Alaba, defensa austriaco del Real Madrid. / FOTO: EFE

El Real Madrid completó este viernes su cuarto entrenamiento de la semana, en el que el técnico español Xabi Alonso tuvo de vuelta al resto de internacionales que faltaban por reincorporarse a la dinámica del grupo, aunque, eso sí, David Alaba lo hizo con una sobrecarga muscular que le hace ser duda para la visita el Elche de este domingo 23 de noviembre (14:00 horas GT).

Con las bajas seguras de Dani Carvajal -artroscopia en la rodilla derecha-, Éder Militao -lesión muscular en el aductor mayor de la pierna derecha- y Franco Mastantuono -pubalgia-, Xabi tiene también las dudas de Antonio Rüdiger y Aurelien Tchouaméni.

El primero realizó solo una parte con el grupo, una vez superada la rotura muscular en el recto anterior de la pierna izquierda que sufrió en septiembre con Alemania; mientras que el segundo sí que completó el entrenamiento y tiene más opciones de volver a la convocatoria.

Alonso y la duda sobre David Alaba

Además, Xabi Alonso cuenta con la duda de un David Alaba que ha vuelto de sus compromisos con Austria con una sobrecarga muscular, por lo que su presencia en la visita al Elche depende de cómo evolucione y de si participa o no en el entrenamiento previo del sábado.

Eso sí, el entrenador del Real Madrid recibió buenas noticias con otros futbolistas que, o no viajaron o volvieron antes de sus compromisos internacionales.

Huijsen, los franceses Kylian Mbappé y Eduardo Camavinga, el uruguayo Fede Valverde y el belga Thibaut Courtois completaron el entrenamiento sin contratiempos y, salvo sorpresa, estarán en la lista para la 13ª Jornada de La Liga EA Sports.

Compromiso que afronta el Real Madrid como líder de la competición, con tres puntos de ventaja respecto al F. C. Barcelona, su inmediato perseguidor, y que supondrá el inicio de nueve partidos en 28 días para el conjunto blanco.

*Información EFE. 

