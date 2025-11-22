Federación ya ofreció renovar a Tena y espera su respuesta

La continuidad de Luis Fernando Tena al frente de la Selección de Fútbol de Guatemala parece estar cada vez más cerca. De acuerdo con reportes del periodista de ESPN Fernando Palomo, tanto el técnico mexicano como la Federación de Fútbol de Guatemala mantienen un deseo mutuo de extender el proyecto, situación que podría concretarse con un nuevo contrato por cinco años. Esta apuesta a largo plazo refleja la intención de consolidar el proceso que ha logrado generar estabilidad y crecimiento dentro del combinado nacional.
Palomo informó que la Federación ya ha presentado formalmente una propuesta de renovación, aunque la respuesta definitiva del entrenador llegará hasta enero. El motivo de la espera es simple: Tena se encuentra actualmente de vacaciones en México, compartiendo tiempo con su familia tras un ciclo de intensa actividad con la Azul y Blanco. Aun así, el optimismo es evidente en los círculos cercanos a la Federación, que ven al técnico inclinado a continuar con la misión iniciada en 2021.
Los números de Tena con la Selección de Guatemala
La llegada de Luis Fernando Tena a finales del 2021 representó un hito histórico para el fútbol guatemalteco. No solo se trataba de un entrenador con amplia trayectoria en clubes y selecciones, sino también de un medallista olímpico, tras haber conducido a México al oro en los Juegos de Londres 2012. Desde su nombramiento, Tena ha logrado imprimir orden, disciplina y un estilo competitivo que han permitido a Guatemala dar pasos importantes en su desarrollo futbolístico.
Con 59 partidos dirigidos, Tena se ha convertido en el técnico que más veces ha estado al mando de la Selección de Guatemala, superando ampliamente a Ramón Maradiaga, quien ocupaba el segundo lugar con 43 encuentros. Su registro incluye 23 victorias, 13 empates y 21 derrotas, con un balance de 86 goles a favor y 72 en contra, para un promedio de 1.49 puntos por partido. Dentro de este proceso, destaca el desempeño de Óscar Santis, quien se consolidó como el máximo goleador del ciclo y una de las piezas clave en el esquema del estratega mexicano.