Resultado Mixco vs. Achuapa - Jornada 21 Apertura 2025

El Deportivo Mixco volvió a demostrar por qué ha sido el equipo más constante del Torneo Apertura 2025. Este sábado, los chicharroneros firmaron una sólida victoria de 5-1 frente al Deportivo Achuapa en la jornada 21, resultado que les permitirá dormir una fecha más como líderes del certamen. Apenas sonó el silbato inicial, Kener Lemus encendió el estadio con un gol al minuto 1, estableciendo desde temprano el dominio mixqueño.
Achuapa reaccionó y logró descontar al minuto 32 por medio de Carlos Santos. Sin embargo, la respuesta de Mixco no tardó en llegar. El goleador del torneo, Nicolás Martínez, continuó su excelente racha y anotó el segundo tanto mixqueño al 38’. Ya en el segundo tiempo, Lemus volvió a hacerse presente en el marcador con un potente remate al minuto 64, sellando su doblete, pero eso no se acabaría, ya que al 85' Esteban García ampliaría la ventaja y al 90 desde el punto penal, Nicolás Martínez sellaría su doblete, y llegó a 16 goles en el torneo, consolidándose como el máximo rompe redes del torneo.
Mixco dormirá otra vez como líder
Con este triunfo, Mixco llegó a 44 puntos y se afianza como líder en solitario luego de 21 jornadas disputadas. No obstante, el equipo deberá esperar el resultado de Municipal, que suma 39 puntos, aún no ha jugado su partido de la jornada y además tiene un encuentro pendiente. La presión en la parte alta de la tabla promete mantener la emoción hasta el cierre del torneo.
La última jornada del Apertura 2025 se jugará el próximo fin de semana, con todos los partidos programados a las 15:00 horas para garantizar la simultaneidad. Mixco visitará a Aurora en busca de cerrar la fase regular en lo más alto, mientras que Achuapa recibirá a Guastatoya, que llega como colista del torneo. La fecha promete emociones intensas y definiciones clave antes de la fase final.