Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 20

Este fin de semana se desarrolló la fecha 20 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, donde el gran ausente fue el goleador de la competencia, Nicolás Martínez (acumulación de tarjetas), quien en las últimas cuatro fechas que él jugó no logró anotar, pese a ello, se mantiene como líder de la tabla de goleadores.
En la fecha 15, cuando Mixco ganó 1-2 a Xelajú en el estadio Mario Camposeco, Nicolás Martínez anotó el 0-1 cuando apenas se jugaba el primer minuto de juego. Posteriormente, Jesús López empató el partido 1-1 a los 12, y, Yonatan Pozuelos hizo el 1-2 a los 63.
Desde aquel momento, el delantero argentino jugó cuatro partidos donde el gol no se le dio a él.
Mixco le ganó 2-1 a Mictlán en la fecha 16, luego perdió 0-1 ante Antigua en la fecha 17, Guastatoya los derrotó 1-0 en la fecha 18 y en la fecha 19 le ganó a Municipal 1-0 con gol de Yonatan Pozuelos.
Para la fecha 20, la cual se disputó este fin de semana, Nicolás Martínez estuvo suspendido ya que en el duelo ante los "Rojos" de Municipal acumuló cuatro tarjetas amarillas y no pudo ser parte del que terminó siendo derrota de los mixqueños ante Marquense 1-2.
Tabla de goleadores tras 20 fechas
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|14
|2
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|8
|3
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|8
|4
|Kevin Macareño (GUA)
|Antigua
|6
|5
|Uriel Amaral (URU)
|Cobán Imperial
|5
Nicolás Martínez busca superar a Matías Rotondi
Nicolás Martínez se encamina a ganar su segundo trofeo de goleador de forma consecutiva, ya que en el cierre de la campaña 2024-2025, Torneo Clausura 2025, también fue el goleador, pero con 11 tantos.
De las últimas 10 campañas, Nicolás Martínez mantiene igualado los goles (14) que le terminaron dando el título de goleador a Danilo Guerra (Apertura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2017), Janderson Pereira (Apertura 2017) y Matías Rotondi (Clausura 2023), por lo que un gol más y superará la marca de esos artilleros.
Al llegar a 15 goles, Martínez estaría igualando la cuota goleadora de Juan Valenzuela (Clausura 2016), Agustín Herrera (Clausura 2018) y Matías Rotondi (Apertura 2021), siempre tomando los datos de los goleadores de la última década.