Tabla de goleadores del Apertura 2025, fecha 14

Nicolás Martínez es el delantero del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional, y este domingo su nombre quedó escrito como parte de las actuaciones más relevantes del actual certamen al convertir un triplete de goles en la victoria de Deportivo Mixco ante Deportivo Malacateco.
Fue un triplete especial ya que ha sido el primero en el máximo circuito del futbol guatemalteco, según comentó el goleador argentino en el programa Superdeportivo de Emisoras Unidas de Guatemala. Con anterioridad había hecho tripletes en Deportivo Reu y Universidad de San Carlos, ambos de la Primera División del país.
Durante la entrevista con las voces de El Mejor Equipo, el nacido en Argentina expresó: "Estoy muy contento de haber podido marcar un triplete, todo futbolista sueña con eso, y fue una tarde soñada; pero muy importante que se ganó y se quedaron los tres puntos en casa".
En esa línea agregó: "El delantero vive del gol, pero estoy muy agradecido con el plantel que tenemos, la verdad el equipo trata de buscarme siempre, estamos haciendo un torneo muy parejo y estamos haciendo las cosas bien desde la primera fecha".
Nicolás Martínez aseveró: "Nosotros y todo el plantel estamos muy felices del torneo que llevamos y hay que seguir trabajando e insistiendo para que nos vaya bien y yo seguir haciendo goles".
Habla de la unión del grupo
Nicolas Martínez resaltó la unión de grupo que existe en Deportivo Mixco al consultarse sobre el éxito del actual momento "Chicharronero". "Es la unión del equipo que creo; la verdad desde el primer día de pretemporada se trazó metas de alcanzar lo máximo, estábamos en un equipo estable de Guatemala".
Martínez dice que una de sus premisas es siempre estar peleando en la tabla de goleadores en cada uno de los equipos en que esté.
Otro de los puntos destacados por Nicolás Martínez es que sus compañeros le conocen bien sus movimientos en el área grande y eso facilita su función. "En los entrenamientos lo practicamos para ir ya teniendo las jugadas de memorias. Es cuestión de comunicación y trabajo para que yo pueda aparecer en el área, marcar y ayudar al equipo", sentenció.
Entrevista en el minuto 5:00 del Facebook live.
Tabla de goleadores
|NO.
|JUGADOR
|CLUB
|GOLES
|1
|Nicolás Martínez (ARG)
|Mixco
|11
|2
|Juan Apaolaza (ARG)
|Antigua
|6
|3
|Carlos Martínez (GUA)
|Municipal
|5
|4
|Uri Amaral (URU)
|Cobán Imperial
|4
|5
|Darwin Lom (GUA)
|Comunicaciones
|4
Respecto a la cuota goleador a de José Carlos Martínez de Municipal, al jugador se le estaban acreditando cinco antes del que marcó ante Cobán Imperial, pero la Liga Nacional oficialmente le coloca uno menos por un autogol.