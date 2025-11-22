Resultado Municipal vs. Antigua - Jornada 21 Apertura 2025

Municipal logró un triunfazo de último minuto al vencer 2-1 a Antigua GFC en el Estadio Manuel Felipe Carrera, en un duelo directo por la parte alta del Apertura 2025. Los escarlatas comenzaron dominando y encontraron recompensa al minuto 14, cuando Yunior Pérez abrió el marcador con una acrobática definición que, tras desviarse en un defensor, descolocó al arquero rival. La ventaja, sin embargo, duró poco. Al 24’, Robinson Flores equilibró las acciones con un soberbio remate de larga distancia que se incrustó en el ángulo y dejó sin opciones al guardameta local.
El partido se tornó intenso y disputado en el medio campo, con aproximaciones de ambos lados pero sin claridad suficiente para romper la paridad. Todo cambió en el tiempo añadido, cuando parecía que el empate era inevitable. En el 90+2’, César Archila apareció en el área para conectar una volea impecable que se convirtió en el gol de la victoria, desatando la euforia en las gradas y dándole a Municipal tres puntos cruciales en su pelea por la cima.
Municipal al acecho del liderato
Este triunfo es especialmente importante para el conjunto rojo, ya que lo mantiene a solo dos puntos del líder Mixco. El equipo chicharronero había goleado horas antes 5-1 a Achuapa, alcanzando los 44 puntos y obligando a Municipal a responder con una victoria. Con el resultado, los escarlatas llegan a 42 unidades y aún tienen un partido pendiente a mitad de semana frente a Guastatoya. Si ganan ese compromiso, dependerán únicamente de sí mismos para arrebatar el liderato en la última fecha.
La fase regular del Apertura 2025 concluirá el domingo 30 de noviembre, con todos los encuentros programados para las 15:00 horas. Municipal deberá visitar al Deportivo Marquense, que pelea por un cupo en la liguilla, mientras que Antigua GFC recibirá a Malacateco en el Pensativo. Ambos clubes ya tienen asegurada su clasificación, pero buscan cerrar la fase en la mejor posición posible de cara a los cruces finales.