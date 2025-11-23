 Cristiano marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr
Deportes

Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr

El tanto del portugués recordó al hecho ante Juventus cuando jugaba para el Real Madrid durante un duelo de Champions League.

Compartir:
Cristiano Ronaldo anotó de chilena en el triunfo del Al Nassr
Cristiano Ronaldo anotó de chilena en el triunfo del Al Nassr / FOTO: @AlNassrFC

Una chilena espectacular, cerca del punto de penalti, firmada por Cristiano Ronaldo, única opción de aprovechar el centro desde la derecha de Nawaf Boushal, abrillantó la goleada del Al Nassr ante el Al Khaleej (4-1), en la novena jornada de la Liga de Arabia Saudí que domina, intratable, con pleno de triunfos, el conjunto que lidera el astro portugués.

Cristiano Ronaldo, de 40 años, arrebató el protagonismo del partido a su compatriota Joao Felix, que había marcado el camino de la novena victoria del conjunto que entrena Jorge Jesús.

Acumula a lo largo de su carrera 954 goles y diez en lo que va de curso de la Liga de Arabia Saudí. Está a un tanto de Joao Felix, primero en la tabla de anotadores del torneo esta campaña con once.

Fue precisamente el exjugador de Atlético Madrid y Barcelona el que abrió el marcador en el minuto 39, ocho después de que el VAR le anulara otro. Después, en el 42, asistió a Wesley, que hizo el segundo.

Acortó distancias para los visitantes Murad Al Hawsawi tras recibir un balón de Konstantinos Fortounis, pero en el minuto 77 el senegalés Sadio Mane acabó con toda incertidumbre al firmar el tercero del cuadro local.

Las opciones del Al Khaleej se deshicieron del todo en el 90, cuando fue expulsado Dimitros Kourbelis y dejó su equipo con diez hombres.

Después llegó la jugada del partido, de la competición, un centro desde la derecha de Nawaf Boushal, que ya había asistido a Sadio Mane, y una chilena perfecta de Cristiano Ronaldo para su gol 954.

Gol ante Juventus 

El golazo de Cristiano Ronaldo de este domingo ha sido comparado con el gol de chilena contra la Juventus del 21 de abril de 2018, en los cuartos de final de la Champions League (vuelta), jugando con el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En aquel partido, el Real Madrid venció 3-2 a Juventus (global 4-3, Real Madrid clasificó), y al minuto 64, Dani Carvajal con un centro perfecto desde la derecha asistió a Cristiano, quien se elevó por encima de la defensa, conectó una volea/chilena espectacular con la pierna derecha desde fuera del área y la clavó en la escuadra.

Fue tan brutal que hasta la afición de la Juventus (en el Bernabéu, de visitante) se puso de pie a aplaudirle.

Zidane después dijo que era "uno de los goles más bonitos de la historia del futbol".

Cristiano ganó el Premio Puskás ese año precisamente por ese gol.

*Información EFE.

En Portada

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanost
Nacionales

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

11:01 AM, Nov 23
Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump t
Internacionales

Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump

08:02 AM, Nov 23
Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025t
Deportes

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025

11:24 AM, Nov 23
El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silenciosot
Farándula

El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silencioso

09:35 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos