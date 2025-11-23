Max Verstappen gana el Gran Premio de Las Vegas

Max Verstappen volvió a demostrar por qué es uno de los pilotos más sólidos de la parrilla al conquistar con autoridad el Gran Premio de Las Vegas. El neerlandés aprovechó un error inicial de Lando Norris en la primera curva para tomar el liderato y, desde entonces, impuso un ritmo inalcanzable para el resto. Su triunfo, el sexto de la temporada, no solo refuerza su candidatura al título, sino que además llega en un contexto convulso tras la descalificación de Norris y Óscar Piastri por infringir el reglamento técnico de la FIA, lo que ha modificado por completo el podio y la clasificación final.
La carrera estuvo marcada por un arranque caótico que generó múltiples cambios de posición y dejó a Verstappen en una situación ideal para controlar la prueba desde el frente. George Russell se mantuvo como su principal perseguidor durante los primeros compases, aunque rápidamente tuvo que moderar su ataque para preservar neumáticos. Más atrás, la batalla por el top-10 se intensificó con un Charles Leclerc muy combativo y un Andrea Kimi Antonelli que protagonizó la remontada del día al escalar desde la decimoséptima posición hasta el tercer lugar, hazaña que se consolidó tras las penalizaciones a los McLaren.
Max Verstappen recorta distancias
Las estrategias de neumáticos jugaron un papel crucial, especialmente ante la sorprendente resistencia del compuesto medio, que retrasó las paradas en boxes y abrió la puerta a maniobras tácticas como los ‘undercuts’ de Piastri. Sin embargo, ninguno de estos intentos logró inquietar a Verstappen, quien, advertido por su ingeniero del avance de Norris, incrementó su ritmo en el tramo final para sellar una victoria incuestionable. Al británico no le quedó más remedio que conformarse con perseguir de lejos, mientras que Russell aseguró un podio que después se transformaría en segundo lugar.
La clasificación del campeonato también sufrió un vuelco de cara a las últimas citas del calendario. Con la sanción a los McLaren, Norris continúa líder con 390 puntos, pero ahora solo cuenta con 24 de ventaja sobre Verstappen, que iguala a Piastri en la segunda posición. Carlos Sainz rescató un valioso quinto puesto, aunque sin opciones de luchar con Ferrari y Mercedes, mientras que Fernando Alonso terminó fuera de los puntos tras un fin de semana complicado para Aston Martin. Con dos Grandes Premios y un sprint por disputarse, la lucha por el título toma un nuevo impulso y promete un cierre de temporada vibrante.