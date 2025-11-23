MLS: Inter Miami de Lionel Messi en la final del Este

El Inter Miami logró por primera vez en su historia el pase a la final del Este de la MLS tras imponerse por 0-4 al Cincinnati a domicilio, con goles de Lionel Messi, Matteo Silvetti y un doblete de Tadeo Allende, en una auténtica lección de futbol dirigida por Javier Mascherano.
Mascherano apostó por el joven rosarino Mateo Silvetti en lugar del veterano Luis Suárez, disponible tras cumplir sanción, quizá una de sus decisiones más difíciles como entrenador.
Silvetti, de 19 años, ni siquiera había nacido cuando Messi debutó en 2004 con el Barcelona.
Los goles
La jugada le salió redonda. En el minuto 19, tras un robo de Jordi Alba en el centro del campo, Lionel Messi abrió a la banda para Silvetti, la conexión rosarina, que se la devolvió con un centro al área que Messi remató de cabeza lejos de Roman Celentano. Fue el sexto gol de Messi en estos 'play-off' de la MLS, su número 35 en liga. El astro argentino participaría en todos los goles del Inter en Cincinnati, autor de las asistencias en las otras tres dianas.
Corría el minuto 57, en una jugada iniciada por Tadeo Allende por la banda derecha para Messi, que habilitó a Silvetti. El joven atacante definió de primeras, cruzando el balón fuera del alcance de Celentano.
El Cincinnati no se había recuperado del golpe cuando, a los cinco minutos y prácticamente defendiendo en su propia área, Messi robó un balón a Evander y galopó, asistiendo al espacio a Allende, que se quedó solo frente al guardameta y lo superó sin dificultades.
El cuarto gol del Inter Miami fue un calco del tercero: una habilitación al espacio de Messi para Allende, que solo tuvo que definir frente a Celentano.
La defensa del Cincinnati tendrá pesadillas con Silvetti y Allende corriendo por las bandas, mientras Messi dirigía el juego como un auténtico director de orquesta.
El Inter Miami espera ahora rival en la final del Este, que saldrá del enfrentamiento entre Philadelphia Union y New York City, cuya eliminatoria se disputará este domingo por la noche. La final del Este se disputará el próximo fin de semana.
GOOOOL! Mateo Silvetti’s cross ➡️ Leo Messi’s header to open the score ? pic.twitter.com/KVL9ugQWMQ— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 23, 2025
*Información EFE.