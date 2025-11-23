 Neymar vuelve a lesionarse
Deportes

Neymar vuelve a lesionarse

Neymar quedó fuera del partido ante Internacional de Porto Alegre por molestias en la rodilla justo cuando el Santos FC pelea por la permanencia en la Serie A brasileña.

Compartir:
Neymar vuelve a caer lesionado - instagram @neymarjr
Neymar vuelve a caer lesionado / FOTO: instagram @neymarjr

Malas noticias azotan nuevamente al Santos FC: Neymar sufre nuevas molestias que lo alejarán del próximo partido del equipo ante el Internacional de Porto Alegre. Según reportes, el club ha decidido actuar con "cautela total" para evitar cualquier recaída, después de que el delantero volviera apenas el 1 de noviembre tras un mes de baja por una lesión en el muslo. Esta prudencia revela la preocupación del cuerpo técnico y médico por cuidar la condición física del astro brasileño.

Este contratiempo llega en un momento especialmente delicado para Neymar. Apenas se había reincorporado y participó en cuatro encuentros tras su lesión muscular, pero ahora enfrenta un nuevo episodio que frena su progresión. Su historial reciente de problemas físicos —junto con el infortunio de este reingreso— pone en evidencia la fragilidad de su estado clínico en esta etapa de su carrera.

El Santos de Neymar lucha por la permanencia

La lesión de Neymar no solo es un golpe personal, sino también un problema para el Santos, que atraviesa una temporada complicada. El club tuvo que priorizar el descanso del delantero para garantizar una recuperación adecuada, con el fin de evitar que el acecho de nuevas molestias comprometa aún más su rendimiento y el rendimiento global del equipo. Más aún cuando la presencia de Neymar en el campo puede marcar una enorme diferencia, especialmente en partidos decisivos como el que se acerca ante el Internacional.

Además, es importante tener en cuenta el contexto general del Santos FC: el equipo está luchando por la permanencia en la Serie A brasileña. Con solo 37 puntos, ocupa el puesto 16 entre 20 clubes, apenas un punto por encima del Vitoria, que está en zona de descenso junto a Fortaleza, Juventude y Sport-Recife. En este escenario, la ausencia de su figura estrella se siente con fuerza, pues su talento y liderazgo podrían ser clave para impulsar al equipo hacia la salvación.

Foto embed
Neymar en actividad con el Santos FC en el Brasileirao - Santos FC

En Portada

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanost
Nacionales

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

11:01 AM, Nov 23
Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump t
Internacionales

Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump

08:02 AM, Nov 23
Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025t
Deportes

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025

11:24 AM, Nov 23
El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silenciosot
Farándula

El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silencioso

09:35 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos