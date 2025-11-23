 Nueva Santa Rosa gana el 50% del ascenso a Liga Nacional
Deportes

Nueva Santa Rosa gana el 50% del ascenso a Liga Nacional

El "Monstruo Verde" de Marlon Iván León eliminó a Quiché y enfrentará a los "Gallos" de San Pedro de Edwin Vásquez en la final de Primera División.

Compartir:
Jonathan Romero celebrando el primer gol de Nueva Santa Rosa.
Jonathan Romero celebrando el primer gol de Nueva Santa Rosa. / FOTO: La Liga De Fútbol Primera División Guatemala

En el estadio Complejo Deportivo Barberena en Santa Rosa, la Liga de Futbol Primera División conoció a su segundo finalista del Torneo Apertura 2025, Nueva Santa Rosa, tras la clasificación del San Pedro F. C. sobre el Deportivo Chiquimulilla.

Deportivo Nueva Santa Rosa llegó a este duelo de semifinal con la desventaja de 0-1 tras el duelo del pasado sábado 15 de noviembre cuando cayó ante Quiché con el gol de Víctor Palacio.

Pero la afición jugó un papel importante en darle motivación a sus jugadores, quienes desde el inicio del partido salieron con la vocación de superar esa fase y llegar a la final, con el aditivo de tener el 50% del ascenso a Liga Nacional en su bolsa.

El partido durante el primer tiempo se desarrolló más que todo en el mediocampo y los porteros no tuvieron mucha actividad en la parte inicial, aunque la posesión del esférico se inclinó a favor del equipo de casa, el club de Nueva Santa Rosa.

Ya en el segundo tiempo, hubo un penalti a favor de los de casa, y fue Jonathan Romero quien anotó el 1-0 y con ello igualaba las acciones 1-1. El sueño de la final acrecentaba para los locales. Romero vivió un momento único, ya que la anotación llevaba una dedicación especial: Un mensaje de cumpleaños para su hija.

Nueva Santa Rosa es finalista 

El partido llegó a su tiempo reglamentario y fue necesario el alargue en el duelo, periodo en el cual el cuadro de Nueva Santa Rosa se devoró a su rival con goles de Alexis Barrientos e Íker Rodas para un marcador de 3-0 y un global de 3-1.

Con este resultado, Nueva Santa Rosa, un equipo recién ascendido a lo Liga Primera División, logró ya el 50 % del ascenso a la Liga Nacional.

La final de la Primera División será entre Deportivo San Pedro F. C. de Edwin Vásquez Tello y Deportiva Nueva Santa Rosa de Marlos Iván León. El juego de ida será en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y la vuelta, en Barberena, Santa Rosa en horarios y fechas por definirse.

Deportivo San Pedro es el primer finalista de la Primera División

San Pedro aseguró el 50% del ascenso tras superar a Chiquimulilla y avanzar a la final de la Primera División. Ahora espera rival, que saldrá de la serie entre Nueva Santa Rosa y Quiché.

En Portada

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanost
Nacionales

Fotos: Decomisan 39 kilos de marihuana ocultos entre plátanos

11:01 AM, Nov 23
Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump t
Internacionales

Tribunal de apelaciones rechaza deportación rápida de migrantes de la Administración Trump

08:02 AM, Nov 23
Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025t
Deportes

Guatemala gana su primera medalla en los Juegos Bolivarianos 2025

11:24 AM, Nov 23
El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silenciosot
Farándula

El personaje de Los Simpson que falleció y casi nadie lo notó: El adiós silencioso

09:35 AM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos