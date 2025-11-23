Nueva Santa Rosa gana el 50% del ascenso a Liga Nacional

En el estadio Complejo Deportivo Barberena en Santa Rosa, la Liga de Futbol Primera División conoció a su segundo finalista del Torneo Apertura 2025, Nueva Santa Rosa, tras la clasificación del San Pedro F. C. sobre el Deportivo Chiquimulilla.
Deportivo Nueva Santa Rosa llegó a este duelo de semifinal con la desventaja de 0-1 tras el duelo del pasado sábado 15 de noviembre cuando cayó ante Quiché con el gol de Víctor Palacio.
Pero la afición jugó un papel importante en darle motivación a sus jugadores, quienes desde el inicio del partido salieron con la vocación de superar esa fase y llegar a la final, con el aditivo de tener el 50% del ascenso a Liga Nacional en su bolsa.
El partido durante el primer tiempo se desarrolló más que todo en el mediocampo y los porteros no tuvieron mucha actividad en la parte inicial, aunque la posesión del esférico se inclinó a favor del equipo de casa, el club de Nueva Santa Rosa.
Ya en el segundo tiempo, hubo un penalti a favor de los de casa, y fue Jonathan Romero quien anotó el 1-0 y con ello igualaba las acciones 1-1. El sueño de la final acrecentaba para los locales. Romero vivió un momento único, ya que la anotación llevaba una dedicación especial: Un mensaje de cumpleaños para su hija.
Nueva Santa Rosa es finalista
El partido llegó a su tiempo reglamentario y fue necesario el alargue en el duelo, periodo en el cual el cuadro de Nueva Santa Rosa se devoró a su rival con goles de Alexis Barrientos e Íker Rodas para un marcador de 3-0 y un global de 3-1.
Con este resultado, Nueva Santa Rosa, un equipo recién ascendido a lo Liga Primera División, logró ya el 50 % del ascenso a la Liga Nacional.
La final de la Primera División será entre Deportivo San Pedro F. C. de Edwin Vásquez Tello y Deportiva Nueva Santa Rosa de Marlos Iván León. El juego de ida será en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos; y la vuelta, en Barberena, Santa Rosa en horarios y fechas por definirse.