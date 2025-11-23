 Resultado Elche vs. Real Madrid - Jornada 13 LaLiga
Deportes

El Real Madrid tropieza en su visita al Elche

El Real Madrid igualó 2-2 en Elche y pierde margen frente a un Barça que ya acecha el liderato del campeonato español.

Compartir:
La decepción de los jugadores del Real Madrid tras el empate ante Elche - EFE
La decepción de los jugadores del Real Madrid tras el empate ante Elche / FOTO: Agencia EFE

Día gris para el Real Madrid y de júbilo para el Elche. En un vibrante partido disputado en el estadio Martínez Valero, los locales lograron rescatar un valioso empate 2-2 frente a los merengues. Aleix Febas sorprendió al adelantar al Elche al minuto 52, pero el Madrid reaccionó con fuerza cuando Dean Huijsen igualó la contienda al 78. No obstante, la alegría ilicitana no se detuvo allí: Álvaro Rodríguez marcó para poner al Elche por delante al 83. La respuesta madridista llegó pronto, ya que Jude Bellingham empató con un remate dentro del área al 87, desatando la locura en las gradas y sellando un partido de infarto.

Para el Elche, ese tramo del partido fue casi un sueño hecho realidad. No solo se pusieron en ventaja ante un gigante, sino que estuvieron a punto de lograr una victoria histórica. De hecho, la última vez que el Elche venció al Real Madrid en liga fue en 1978, según recuerdan los datos históricos. Esa racha de más de cuatro décadas sin triunfo ante los blancos pesaba como una losa.

Real Madrid pierde fuelle en LaLiga

Por su parte, el Real Madrid vivió un resultado agridulce. Este empate prolonga su racha sin ganar en LaLiga: hace dos semanas ya habían tropezado con un 0-0 ante el Rayo Vallecano en Vallecas, y hoy repiten con un empate inesperado frente al Elche, un equipo que no ha perdido en casa en lo que va de temporada. La sensación es que los blancos dejan pasar una gran oportunidad de distanciarse en la tabla.

Además, el impacto de este empate tiene consecuencias directas en la pelea por el título. El Madrid pierde parte de la ventaja que tenía en el liderato: ahora cuenta con 32 puntos, apenas uno más que el FC Barcelona, que ha recortado terreno en las últimas jornadas.

Y por si fuera poco, la presión se intensifica de cara a su próximo compromiso: a mitad de semana se enfrentan en la Champions League al Olympiacos, campeón de Grecia, un reto distinto pero igualmente exigente.

Foto embed
Partido entre Elche y Real Madrid en el Estadio Martínez Valero - Agencia EFE

Posiciones

Standings provided by Sofascore

En Portada

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta nochet
Nacionales

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta noche

01:01 PM, Nov 23
Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final t
Deportes

Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final

05:04 PM, Nov 23
Israel lanza mortal ataque en Beirutt
Internacionales

Israel lanza mortal ataque en Beirut

12:35 PM, Nov 23
Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr t
Deportes

Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr

02:20 PM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuatePNCSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos