Resultado Elche vs. Real Madrid - Jornada 13 LaLiga

Día gris para el Real Madrid y de júbilo para el Elche. En un vibrante partido disputado en el estadio Martínez Valero, los locales lograron rescatar un valioso empate 2-2 frente a los merengues. Aleix Febas sorprendió al adelantar al Elche al minuto 52, pero el Madrid reaccionó con fuerza cuando Dean Huijsen igualó la contienda al 78. No obstante, la alegría ilicitana no se detuvo allí: Álvaro Rodríguez marcó para poner al Elche por delante al 83. La respuesta madridista llegó pronto, ya que Jude Bellingham empató con un remate dentro del área al 87, desatando la locura en las gradas y sellando un partido de infarto.
Para el Elche, ese tramo del partido fue casi un sueño hecho realidad. No solo se pusieron en ventaja ante un gigante, sino que estuvieron a punto de lograr una victoria histórica. De hecho, la última vez que el Elche venció al Real Madrid en liga fue en 1978, según recuerdan los datos históricos. Esa racha de más de cuatro décadas sin triunfo ante los blancos pesaba como una losa.
Real Madrid pierde fuelle en LaLiga
Por su parte, el Real Madrid vivió un resultado agridulce. Este empate prolonga su racha sin ganar en LaLiga: hace dos semanas ya habían tropezado con un 0-0 ante el Rayo Vallecano en Vallecas, y hoy repiten con un empate inesperado frente al Elche, un equipo que no ha perdido en casa en lo que va de temporada. La sensación es que los blancos dejan pasar una gran oportunidad de distanciarse en la tabla.
Además, el impacto de este empate tiene consecuencias directas en la pelea por el título. El Madrid pierde parte de la ventaja que tenía en el liderato: ahora cuenta con 32 puntos, apenas uno más que el FC Barcelona, que ha recortado terreno en las últimas jornadas.
Y por si fuera poco, la presión se intensifica de cara a su próximo compromiso: a mitad de semana se enfrentan en la Champions League al Olympiacos, campeón de Grecia, un reto distinto pero igualmente exigente.