Comunicaciones emite comunicado ofreciendo disculpas

Comunicaciones FC hizo público un comunicado en el que reconoce abiertamente su fracaso en el reciente torneo, tras no lograr clasificarse a la fase final. La institución crema agradeció a su afición por el respaldo constante durante la temporada y ofreció disculpas por no haber estado a la altura de la exigencia histórica del club. Según el mensaje, la lealtad de la afición continúa siendo el motor que impulsa a la entidad, especialmente en momentos de dificultad como el actual.
El club explicó que durante el último torneo priorizó la estabilidad financiera, enfocándose en corregir situaciones administrativas heredadas que venían afectando el funcionamiento interno. Gracias a este proceso, Comunicaciones afirma contar ahora con una estructura más ordenada y un proyecto institucional regularizado. Sin embargo, la directiva aceptó que estos avances fuera de la cancha no se reflejaron en el desempeño deportivo, lo que derivó en un cierre de temporada muy por debajo de las expectativas.
¿Qué viene para Comunicaciones?
Ante este panorama, la institución informó que ya se están tomando decisiones para fortalecer la planificación deportiva y reforzar áreas clave del equipo. El comunicado subraya que este proceso marcará el inicio de una reestructuración que busca construir un plantel más competitivo, sólido y alineado con la identidad del club. La dirigencia insistió en que este es un momento que demanda firmeza, sensatez y unidad, y reafirmó el compromiso con una gestión transparente y orientada a resultados.
Finalmente, Comunicaciones destacó que el apoyo de su afición será fundamental para impulsar el resurgimiento del equipo. La directiva aseguró que la energía y pasión del público inspiran a redoblar esfuerzos y trabajar con mayor determinación. Con esta combinación de respaldo externo y ajustes internos, el club confía en retomar el protagonismo que ha caracterizado su historia y volver a pelear por los títulos que su hinchada exige.