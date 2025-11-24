JJ Paredes señala responsables en crisis de Comunicaciones

Comunicaciones vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. El equipo crema, que tradicionalmente pelea los primeros puestos del futbol guatemalteco, quedó matemáticamente fuera de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y, tras el triunfo de Guastatoya, cayó al último lugar de la tabla general. La situación ha encendido las alarmas de la afición y ha generado un clima de tensión sin precedentes en la institución blanca.
Ante el silencio de figuras y directivos del club, quien decidió pronunciarse fue Juan José Paredes, exportero histórico de Comunicaciones, integrante del recordado hexacampeonato y actual alcalde de San Francisco, Petén. Paredes no se guardó nada y lanzó fuertes críticas hacia la dirigencia, algunos miembros del cuerpo administrativo y, en particular, hacia el arquero Fredy Pérez.
El mensaje de Juan José Paredes
"Lo de cremas es lamentable. Nosotros que conocemos lo interno del club sabemos que desde hace años se han tomado decisiones incorrectas. Aprecio mucho a Sopegno, pero desde que decidió que Fredy Pérez portara el gafete de capitán, dejó mucho que desear", expresó el exguardameta, abriendo un mensaje cargado de molestia y preocupación por la situación actual del club. Además, recordó el episodio en el que Pérez mandó a callar a la afición. Para Paredes, aquel gesto marcó un antes y un después: "Lo que hizo Fredy al callar a nuestra afición no tiene nombre, pero seguramente lo van a renovar y hasta le aumentarán el salario. Quien está detrás de él tiene mucho poder en Miami. Como aficionados, estamos llegando a nuestro límite, y ojo: con la afición no se juega".
Paredes también señaló que parte del declive del equipo se debe a la permanencia de jugadores más por relaciones personales que por rendimiento deportivo. Aseguró que existen vínculos de amistad y negocios con alguien dentro del club "que se esconde y no da la cara", lo cual, según él, ha perjudicado la toma de decisiones y la competitividad del plantel. En ese mismo tono, hizo un llamado directo al técnico Iván Franco Sopegno: "Profe Sopegno, lo aprecio, pero la dignidad no tiene precio. Póngale un alto a esa persona que cree ser dueño del club".
Con apenas 20 puntos en 21 jornadas, Comunicaciones cierra el torneo en el fondo de la clasificación y sin opciones de avanzar a la liguilla, un hecho que golpea profundamente la historia y el prestigio del "único hexa".