 JJ Paredes señala responsables en crisis de Comunicaciones
Deportes

Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicaciones

El exportero Juan José Paredes alzó la voz y señaló favoritismos, malas decisiones y falta de liderazgo como causas de la debacle de Comunicaciones en el Apertura 2025.

Compartir:
Juan José Paredes, exportero de Comunicaciones FC - X @JJparedes30
Juan José Paredes, exportero de Comunicaciones FC / FOTO: X @JJparedes30

Comunicaciones vive uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. El equipo crema, que tradicionalmente pelea los primeros puestos del futbol guatemalteco, quedó matemáticamente fuera de los cuartos de final del Torneo Apertura 2025 y, tras el triunfo de Guastatoya, cayó al último lugar de la tabla general. La situación ha encendido las alarmas de la afición y ha generado un clima de tensión sin precedentes en la institución blanca.

Ante el silencio de figuras y directivos del club, quien decidió pronunciarse fue Juan José Paredes, exportero histórico de Comunicaciones, integrante del recordado hexacampeonato y actual alcalde de San Francisco, Petén. Paredes no se guardó nada y lanzó fuertes críticas hacia la dirigencia, algunos miembros del cuerpo administrativo y, en particular, hacia el arquero Fredy Pérez.

El mensaje de Juan José Paredes

"Lo de cremas es lamentable. Nosotros que conocemos lo interno del club sabemos que desde hace años se han tomado decisiones incorrectas. Aprecio mucho a Sopegno, pero desde que decidió que Fredy Pérez portara el gafete de capitán, dejó mucho que desear", expresó el exguardameta, abriendo un mensaje cargado de molestia y preocupación por la situación actual del club. Además, recordó el episodio en el que Pérez mandó a callar a la afición. Para Paredes, aquel gesto marcó un antes y un después: "Lo que hizo Fredy al callar a nuestra afición no tiene nombre, pero seguramente lo van a renovar y hasta le aumentarán el salario. Quien está detrás de él tiene mucho poder en Miami. Como aficionados, estamos llegando a nuestro límite, y ojo: con la afición no se juega".

Paredes también señaló que parte del declive del equipo se debe a la permanencia de jugadores más por relaciones personales que por rendimiento deportivo. Aseguró que existen vínculos de amistad y negocios con alguien dentro del club "que se esconde y no da la cara", lo cual, según él, ha perjudicado la toma de decisiones y la competitividad del plantel. En ese mismo tono, hizo un llamado directo al técnico Iván Franco Sopegno: "Profe Sopegno, lo aprecio, pero la dignidad no tiene precio. Póngale un alto a esa persona que cree ser dueño del club".

Con apenas 20 puntos en 21 jornadas, Comunicaciones cierra el torneo en el fondo de la clasificación y sin opciones de avanzar a la liguilla, un hecho que golpea profundamente la historia y el prestigio del "único hexa"

Foto embed
Mensaje de Juan José Paredes a la directiva y jugadores de Comunicaciones - X

En Portada

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillost
Nacionales

Guatemala defiende ante la CIJ su derecho a intervenir en disputa por los Cayos Zapotillos

07:46 AM, Nov 24
Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicacionest
Deportes

Juan José Paredes señala responsables de la crisis de Comunicaciones

07:56 AM, Nov 24
Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13t
Nacionales

Piloto de camión repartidor muere por ataque armado en zona 13

07:15 AM, Nov 24
Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026t
Farándula

Revelan a los artistas que se presentarán en el Festival de Viña 2026

06:23 AM, Nov 24

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupciónPNCEE.UU.Selección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos