Apertura 2025: Comunicaciones eliminado y último lugar

Deportivo Malacateco derrotó esta tarde 2-0 a Comunicaciones en el estadio Santa Lucía de Malacatán, San Marcos, y con ello el equipo de Iván Franco Sopegno vio cómo se esfumaron sus posibilidades de clasificar a la fase final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional donde por el momento están clasificados: Mixco, Municipal, Antigua, Aurora y Malacateco. Resta por conocerse tres equipos, entre ellos, Xelajú y Achuapa parten como favoritos para esos boletos restantes.
El partido que está eliminando a Comunicaciones. El cuadro "Albo" quedó con 20 puntos y actualmente último lugar del campeonato, y cierra la fase regular de local ante Xelajú M. C. el próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas. La situación está en que Comunicaciones solo aspira a 23 unidades, mismas que ya tienen Mictlán y Marquense, pero con la gran diferencia que Mictlán se medirá a Cobán Imperial (22 puntos) y ese partido elimina al capitalino.
Actualmente, Mictlán es octavo con 23 unidades y diferencia de gol de -2, el noveno puesto es Marquense con 23 puntos y -15, el décimo puesto es Cobán Imperial con 22 puntos, pero en la fecha 22, los cobaneros reciben a los mitecos.
Si el ganador del partido es Cobán llegaría a 25 puntos y superaría los 23 puntos de los "Cremas" si ganasen a Xelajú; y si el triunfador es Mictlán entonces sumaría 26 puntos. Un empate, haría que Mictlán quede con 24 puntos y Cobán Imperial con 23, y siempre habría inferioridad de Comunicaciones, por ende, se sentenció este domingo su eliminación.
Comunicaciones último lugar
Con un partido restante, Guastatoya-Marquense, Comunicaciones ya estaba sin opciones matemáticas de meterse a la lucha de los cuartos de final, pero estaba a la espera del resultado para evitar ser último puesto.
¿Qué requería Comunicaciones?: Un triunfo de Marquense o un empate en el partido, pero ocurrió todo lo contrario. Deportivo Guastatoya sorprendió no solo a los "Leones Amarillos del Occidente" sino a toda la Liga al vencer 5-0 a su contrincante.
Goles de José Almanza en dos oportunidades (5 y 70), Marlon Sequén (32) y doblete de Víctor Ávalos (37 y 44) le dieron el abultado triunfo a los de la "Capital de la Amistad".
Con este triunfo, ahora Guastatoya suma 21 puntos en 20 juegos y superó los 20 puntos de Comunicaciones logrados en 21 partidos. Es de recordar que este miércoles 26 de noviembre a las 19:30 horas, el "Pecho Amarillo" pondrá al día su calendario con la visita a Municipal, por lo que esa unidad de ventaja sobre Comunicaciones podría aumentar, siempre y cuando sume puntos en El Trébol.
El cierre de la fase regular tendrá a Comunicaciones recibiendo a Xelajú y Guastatoya visitando a Achuapa.