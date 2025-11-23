 Fredy Pérez y el error que condena a Comunicaciones
Deportes

Fredy Pérez y el error que condena a Comunicaciones

Comunicaciones quedó sin opciones matemáticas de clasificarse a la fase final del Apertura 2025 tras su derrota ante Malacateco.

Compartir:
Momento del fallo de Fredy Pérez que terminó en gol de Ángel López
Momento del fallo de Fredy Pérez que terminó en gol de Ángel López / FOTO: @CAVGuatemala

Comunicaciones tenía este domingo una consigna: No perder ante Malacateco en el estadio Santa Lucía. Los "Albos" estaban obligados a ganar para llegar al cierre de la fase regular del próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas con opciones de meterse a la fase final, siempre y cuando también hubiese un triunfo ante Xelajú M. C. Pero un error de Fredy Pérez rompió ese guion. 

Pero Comunicaciones falló y a lo grande en Malacatán, San Marcos, donde uno de los protagonistas de la derrota fue el portero Fredy Pérez, quien al igual que su club ha tenido un inicio de temporada para el olvido.

Con el partido 0-0, y un Deportivo Malacateco al acecho, José Carlos Pinto decidió entregarle el balón a Fredy Pérez para sacudirse la marca de Ángel López, y ahí vino el grave error del partido: Pérez recibió el esférico, lo controló e intentó devolvérselo a su capitán, pero en el intentó simplemente le terminó por regalar la pelota a López, quien no desaprovechó y anotó el 1-0. Más adelante, Kevin Ramírez hizo el lapidario 2-0 que deja a Comunicaciones sin opciones de ingresar a los cuartos de final. 

Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final

Comunicaciones está eliminado. Malacateco-Aurora en cuartos de final.

Un torneo para el olvido de Fredy Pérez

Fredy Pérez, un portero guatemalteco de 30 años, que nació futbolísticamente en Juventud Escuintleca, pero que prácticamente toda su carrera como profesional la ha hecho en Comunicaciones, tenía proyectado un segundo semestre de ensueño. Seguir en las convocatorias de la Selección Nacional de Guatemala y estar con comunicaciones en la lucha del título nacional, donde buscarían el título 33.

Todo inició mal para Fredy Pérez y el Comunicaciones, con el transcurrir de los partidos, el "Albo" fue perdiendo puntos y se ubicó en los últimos lugares del campeonato. Situación que afectó el entorno del club, y que repercutió con sus aficionados.

En el duelo correspondiente a la fecha 9 entre Comunicaciones y Antigua, jugado el sábado 13 de septiembre, el campeón blanqueó al "Albo" y le venció 0-3 en el estadio Cementos Progreso. Aquel día, Fredy Pérez se involucró en una serie de discusión con su propia afición. Resultado del inconveniente, terminó siendo relegado a la banca. Aunque el técnico "Albo" siempre habló de una rotación en la portería. 

Fredy Pérez más adelante salió a ofrecer una disculpa pública a su afición. Pero los daños ya estaban hechos.

Más adelante, sorpresivamente, tampoco fue convocado en Selección de Guatemala, y para el mes de noviembre, donde Guatemala se jugaba los partidos más importantes de su historia, Fredy Pérez jamás apareció, su lugar fue para Luis Morán, el meta de Antigua.

Otros momentos de Fredy Pérez 

Fredy Pérez también protagonizó un momento polémico en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025, cuando Comunicaciones visitó a Marquense. En una acción del partido se metió a discutir con el aficionado local.

Y este domingo 23 de noviembre, un grave error en salida hizo darle un golpe anímico a su plantel, que jamás se levantó y terminó perdiendo el partido ante Malacateco correspondiente a la fecha 21, donde luchaba por seguir con vida de cara al cierre de la fase regular, a la cual llegará eliminado.  

Comunicaciones juega el domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas ante Xelajú M. C. en el cierre de la fase de clasificación, pero ya no tendrá opciones de clasificar a los cuartos de final; por su parte, sí podrá ser una piedra en el camino para Xelajú. 

Fredy Pérez ofrece disculpas públicas a la afición crema

Tras volver al arco, Fredy Pérez ofreció disculpas públicas: “Quiero pedirle perdón a la afición, somos humanos y a veces la frustración nos gana”, dijo tras el 0-1 ante Mixco.

En Portada

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta nochet
Nacionales

Fotos: Desfile navideño recorrerá la zona 10 capitalina esta noche

01:01 PM, Nov 23
Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final t
Deportes

Malacateco derrota a Comunicaciones y clasifica a cuartos de final

05:04 PM, Nov 23
Israel lanza mortal ataque en Beirutt
Internacionales

Israel lanza mortal ataque en Beirut

12:35 PM, Nov 23
Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr t
Deportes

Cristiano Ronaldo marca golazo de chilena en triunfo del Al Nassr

02:20 PM, Nov 23

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026SeguridadCorrupciónEstados Unidos#liganacional#64VueltaaGuatePNCSelección Nacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos