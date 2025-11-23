Fredy Pérez y el error que condena a Comunicaciones

Comunicaciones tenía este domingo una consigna: No perder ante Malacateco en el estadio Santa Lucía. Los "Albos" estaban obligados a ganar para llegar al cierre de la fase regular del próximo domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas con opciones de meterse a la fase final, siempre y cuando también hubiese un triunfo ante Xelajú M. C. Pero un error de Fredy Pérez rompió ese guion.
Pero Comunicaciones falló y a lo grande en Malacatán, San Marcos, donde uno de los protagonistas de la derrota fue el portero Fredy Pérez, quien al igual que su club ha tenido un inicio de temporada para el olvido.
Con el partido 0-0, y un Deportivo Malacateco al acecho, José Carlos Pinto decidió entregarle el balón a Fredy Pérez para sacudirse la marca de Ángel López, y ahí vino el grave error del partido: Pérez recibió el esférico, lo controló e intentó devolvérselo a su capitán, pero en el intentó simplemente le terminó por regalar la pelota a López, quien no desaprovechó y anotó el 1-0. Más adelante, Kevin Ramírez hizo el lapidario 2-0 que deja a Comunicaciones sin opciones de ingresar a los cuartos de final.
Un torneo para el olvido de Fredy Pérez
Fredy Pérez, un portero guatemalteco de 30 años, que nació futbolísticamente en Juventud Escuintleca, pero que prácticamente toda su carrera como profesional la ha hecho en Comunicaciones, tenía proyectado un segundo semestre de ensueño. Seguir en las convocatorias de la Selección Nacional de Guatemala y estar con comunicaciones en la lucha del título nacional, donde buscarían el título 33.
Todo inició mal para Fredy Pérez y el Comunicaciones, con el transcurrir de los partidos, el "Albo" fue perdiendo puntos y se ubicó en los últimos lugares del campeonato. Situación que afectó el entorno del club, y que repercutió con sus aficionados.
En el duelo correspondiente a la fecha 9 entre Comunicaciones y Antigua, jugado el sábado 13 de septiembre, el campeón blanqueó al "Albo" y le venció 0-3 en el estadio Cementos Progreso. Aquel día, Fredy Pérez se involucró en una serie de discusión con su propia afición. Resultado del inconveniente, terminó siendo relegado a la banca. Aunque el técnico "Albo" siempre habló de una rotación en la portería.
Fredy Pérez más adelante salió a ofrecer una disculpa pública a su afición. Pero los daños ya estaban hechos.
Más adelante, sorpresivamente, tampoco fue convocado en Selección de Guatemala, y para el mes de noviembre, donde Guatemala se jugaba los partidos más importantes de su historia, Fredy Pérez jamás apareció, su lugar fue para Luis Morán, el meta de Antigua.
@DMalacatecoToro vrs. @CremasOficial 57’ ✔️ GOL sin polémica de Malacateco para abrir el marcador a su favor 1-0.— VAR502GT (@VAR502GT) November 23, 2025
? @ClaroSportsCAM pic.twitter.com/cPIyztTkII
Otros momentos de Fredy Pérez
Fredy Pérez también protagonizó un momento polémico en la fecha 16 del Torneo Apertura 2025, cuando Comunicaciones visitó a Marquense. En una acción del partido se metió a discutir con el aficionado local.
Y este domingo 23 de noviembre, un grave error en salida hizo darle un golpe anímico a su plantel, que jamás se levantó y terminó perdiendo el partido ante Malacateco correspondiente a la fecha 21, donde luchaba por seguir con vida de cara al cierre de la fase regular, a la cual llegará eliminado.
Comunicaciones juega el domingo 30 de noviembre a las 15:00 horas ante Xelajú M. C. en el cierre de la fase de clasificación, pero ya no tendrá opciones de clasificar a los cuartos de final; por su parte, sí podrá ser una piedra en el camino para Xelajú.