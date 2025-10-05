Fredy Pérez ofrece disculpas públicas a la afición crema

El guardameta de Comunicaciones, Fredy Pérez, ofreció disculpas públicas tras la derrota de su equipo 0-1 ante Mixco, en un partido disputado la noche del sábado que profundizó la crisis deportiva del club albo. A pesar del cambio en el cuerpo técnico con la llegada de Iván Franco Sopegno, los cremas no logran levantar cabeza y atraviesan un momento complicado en el torneo nacional. La principal novedad del encuentro fue el regreso de Pérez al arco, luego de varias semanas sin ser convocado debido a la polémica que protagonizó con la afición.
El portero no jugaba desde el pasado 13 de septiembre, cuando Comunicaciones cayó 0-3 ante Antigua GFC. En aquel compromiso, Pérez tuvo un altercado con los aficionados al gesticular pidiéndoles silencio, gesto que generó un fuerte rechazo entre los seguidores del club. Como consecuencia, fue apartado de las convocatorias durante tres partidos, en una medida que muchos interpretaron como una sanción disciplinaria.
Fredy Pérez asume su error
Con la llegada de Sopegno, el arquero tuvo una nueva oportunidad de defender la portería crema. Sin embargo, su regreso fue recibido con división entre los hinchas, quienes aún recordaban el incidente anterior. Tras el compromiso ante Mixco, el guardameta aprovechó la conferencia de prensa para ofrecer disculpas sinceras a la afición. "Sé que uno es un ser humano y tiene errores. En esos momentos de frustración, cuando uno quiere ganar y las cosas no salen, pueden pasar estas situaciones. Le pido perdón a la afición y prometo seguir trabajando para salir adelante", expresó Pérez ante los medios.
Comunicaciones atraviesa una de sus peores etapas en los últimos torneos, ubicándose en el décimo puesto de la tabla con apenas 11 puntos, los mismos que Marquense y solo tres más que Guastatoya, los dos últimos clasificados. La presión sobre el plantel y el cuerpo técnico es cada vez mayor, y los próximos partidos serán determinantes para definir si el histórico club capitalino logra revertir su mal momento o continúa hundiéndose en la crisis.