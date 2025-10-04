Fredy Pérez vuelve a una convocatoria de Comunicaciones

El regreso de Fredy Pérez a la convocatoria de Comunicaciones marca un nuevo capítulo en la actualidad del equipo crema. Tras varias semanas de ausencia, el guardameta vuelve a ser considerado gracias al cambio en la dirección técnica, luego de que Iván Franco Sopegno asumiera nuevamente el mando del club. Este movimiento genera expectativa, ya que Pérez había quedado marginado bajo la gestión del extécnico Roberto Hernández.
El portero estuvo cerca de un mes fuera de las convocatorias, siendo su último partido el pasado 13 de septiembre, en la derrota 0-3 frente a Antigua GFC. En dicho encuentro, Pérez fue señalado por su responsabilidad en uno de los goles del rival, lo que generó críticas de la afición y marcó un quiebre en su relación con el público. La tensión aumentó cuando circularon videos en los que se le observaba encarándose con seguidores y mandándolos a callar, un episodio que deterioró aún más la confianza hacia él.
Iván Franco Sopegno deposita su confianza en Fredy Pérez
A raíz de ese incidente, Roberto Hernández tomó la decisión de excluirlo de las convocatorias, aunque el jugador se mantuvo entrenando con el resto del plantel. La situación parecía definitiva, con un distanciamiento difícil de reparar, pero la salida del estratega mexicano abrió nuevamente la puerta a Fredy Pérez, que ahora cuenta con una nueva oportunidad de reivindicarse.
El anuncio del regreso de Sopegno trajo consigo la inclusión inmediata del arquero en la lista de convocados, lo que apunta a que será tomado en cuenta de manera constante en esta nueva etapa. Para Fredy Pérez, esta es una ocasión clave para recuperar terreno, ganarse de nuevo la confianza de la hinchada y demostrar su valía en el arco crema, en un momento en el que Comunicaciones busca estabilidad y mejores resultados en el torneo nacional.