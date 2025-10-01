Iván Franco Sopegno vuelve al rescate de Comunicaciones

Lo que era un secreto a voces finalmente se confirmó: Comunicaciones ha decidido dar un giro en su banquillo y oficializó la salida del técnico mexicano Roberto Hernández Ayala, quien apenas pudo sumar tres victorias en doce partidos dirigidos. Los triunfos ante Mictlán, Marquense y Malacateco no fueron suficientes para sostener el proyecto, por lo que la directiva optó por un cambio inmediato, pensando en encaminar nuevamente al equipo hacia la lucha por los títulos.
En ese contexto, la dirigencia crema anunció el regreso de un viejo conocido: Iván Franco Sopegno, quien asumirá por séptima ocasión el mando de los albos. El argentino se ha convertido en una verdadera institución dentro del club, acumulando a lo largo de sus diferentes etapas campeonatos, clásicos memorables y un fuerte vínculo con la afición. Su historia con Comunicaciones está llena de momentos claves, desde la consolidación de jóvenes promesas hasta la conquista de títulos que marcaron época.
Séptima etapa de Sopegno con el crema
Las etapas de Sopegno en el club reflejan una carrera de altibajos pero con logros significativos. En 2010 y 2011 logró un bicampeonato histórico, incluyendo una goleada 6-0 a Municipal en una final inolvidable. Posteriormente, en 2013-2014 alcanzó la cúspide con un tricampeonato y el tetracampeonato frente a los escarlatas, consolidándose como uno de los técnicos más exitosos en la historia de Comunicaciones. Aunque en sus más recientes etapas los resultados fueron más discretos, siempre mantuvo al equipo competitivo, incluso asegurando un regreso a la Concacaf tras varios años de ausencia.
Ahora, en 2025, Sopegno vuelve a ponerse el buzo blanco con la misión de reestructurar un plantel golpeado por la irregularidad. Su debut está programado para este fin de semana en el Estadio Cementos Progreso, cuando Comunicaciones reciba a Mixco a las 17:00 horas. La expectativa es alta, pues cada retorno de Sopegno genera ilusión entre los seguidores cremas, quienes confían en que su experiencia y conocimiento del club puedan devolverles la identidad ganadora que siempre ha caracterizado a la institución.