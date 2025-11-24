Goles de diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo

La batalla por ser el máximo goleador de todos los tiempos sigue encendida. A pesar de que sus caminos futbolísticos tomaron rumbos distintos, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan alimentando una rivalidad que ya forma parte de la historia del deporte. Y este domingo ambos volvieron a decir presente en la red, recordándole al mundo que ninguno está dispuesto a soltar la corona.
Cristiano Ronaldo abrió la jornada con una pirueta espectacular, una acrobacia que pareció desafiar la lógica y que volvió a ponerlo en las portadas globales.
Horas más tarde, Lionel Messi respondió desde Estados Unidos: en apenas 20 minutos dejó su sello en la semifinal de Conferencia entre Inter Miami y Cincinnati, conectando un certero cabezazo tras un centro desde la izquierda para abrir el marcador en un partido decisivo.
El gol del argentino llegó en un duelo a partido único, donde golpear primero puede marcar el destino de la clasificación. Inter Miami persigue con insistencia el sueño de conquistar su primer título de MLS, y cada vez que Messi aparece, la ilusión crece.
La gran pregunta: ¿Cuántos goles separan a Messi de Cristiano Ronaldo?
La carrera del portugués ha sido un monumento a la eficacia ofensiva. En cada club donde jugó dejó una estela de títulos, récords y, principalmente, goles: hoy suma 954 anotaciones, quedándose a solo 46 del hito jamás alcanzado por ningún futbolista: los 1,000 goles oficiales.
Messi, por su parte, ha construido una trayectoria brillante defendiendo cuatro camisetas: Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. Entre todas ellas acumula 896 goles, lo que lo deja a 58 de alcanzar la marca del portugués.
Si el análisis se enfoca en la cifra más ambiciosa —los 1,000 goles—, el campeón del mundo todavía necesita 104 anotaciones para llegar a ese territorio inexplorado.
Aunque ya no compiten en la misma liga ni en las mismas competiciones, sus números siguen entrelazados. Messi continúa aportando goles y liderazgo en Estados Unidos, mientras que Cristiano Ronaldo busca romper barreras en Arabia Saudita. Cada fin de semana, el registro se mueve, y la distancia entre ambos puede acortarse o ampliarse en cuestión de minutos.