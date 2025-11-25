 Fechas, sedes y rondas: partidos del Mundial 2026 en México
Deportes

Fechas, sedes y rondas: los partidos del Mundial 2026 en México

La actividad mexicana abarcará desde el partido inaugural hasta los octavos de final.

Compartir:
México busca excelencia como organizador del Mundial 2026
México busca excelencia como organizador del Mundial 2026 / FOTO: EFE

México se alista para recibir nuevamente una Copa del Mundo y será sede de 13 partidos durante el Mundial 2026, que se jugará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Aunque aún no se conocen las selecciones que disputarán cada encuentro, la FIFA ya confirmó las fechas, sedes y rondas que tendrán lugar en territorio mexicano.

Los tres estadios seleccionados son el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. La actividad mexicana abarcará desde el partido inaugural hasta los octavos de final, consolidando al país como un escenario clave para el desarrollo del torneo.

Ciudad de México: Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula será protagonista al convertirse en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de un Mundial (1970, 1986 y ahora 2026). La FIFA programó cinco partidos en este emblemático recinto:

11 de junio: Partido inaugural

17 de junio: Fase de grupos

24 de junio: Fase de grupos

30 de junio: Dieciseisavos de final

5 de julio: Octavos de final

Guadalajara: Estadio Akron

Guadalajara volverá a ser escenario mundialista después de 40 años, albergando cuatro partidos durante la fase de grupos:

11 de junio: Fase de grupos

18 de junio: Fase de grupos

23 de junio: Fase de grupos

26 de junio: Fase de grupos

Monterrey: Estadio BBVA

El moderno Estadio BBVA recibirá encuentros de fase de grupos y de eliminación directa, con cuatro partidos confirmados:

14 de junio: Fase de grupos

20 de junio: Fase de grupos

24 de junio: Fase de grupos

29 de junio: Dieciseisavos de final

Lo que aún no está definido

El sorteo del Mundial se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, y será cuando se conozcan las selecciones que jugarán en México, incluyendo los rivales del conjunto azteca.

Con el partido inaugural en el Estadio Azteca y duelos de eliminación programados en CDMX y Monterrey, México se perfila como un punto estratégico e histórico para el Mundial 2026, asegurando su lugar en la memoria de fanáticos y jugadores de todo el mundo.

En Portada

Belice pide a CIJ coordinar casos sobre Cayos Zapotillos y acepta intervención de Guatemalat
Nacionales

Belice pide a CIJ coordinar casos sobre Cayos Zapotillos y acepta intervención de Guatemala

08:16 AM, Nov 25
Un día después de su comunicado, Comunicaciones encara presiones y expectativas tras fracasot
Deportes

Un día después de su comunicado, Comunicaciones encara presiones y expectativas tras fracaso

07:13 AM, Nov 25
Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintlat
Nacionales

Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintla

07:14 AM, Nov 25
Muere la mamá de Aislinn Derbez y ella comparte este mensajet
Farándula

Muere la mamá de Aislinn Derbez y ella comparte este mensaje

07:43 AM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupciónSeguridadEstados UnidosSelección NacionalFutbol GuatemaltecoPNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos