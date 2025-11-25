Fechas, sedes y rondas: partidos del Mundial 2026 en México

México se alista para recibir nuevamente una Copa del Mundo y será sede de 13 partidos durante el Mundial 2026, que se jugará de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. Aunque aún no se conocen las selecciones que disputarán cada encuentro, la FIFA ya confirmó las fechas, sedes y rondas que tendrán lugar en territorio mexicano.
Los tres estadios seleccionados son el Estadio Azteca en Ciudad de México, el Estadio Akron en Guadalajara y el Estadio BBVA en Monterrey. La actividad mexicana abarcará desde el partido inaugural hasta los octavos de final, consolidando al país como un escenario clave para el desarrollo del torneo.
Ciudad de México: Estadio Azteca
El Coloso de Santa Úrsula será protagonista al convertirse en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de un Mundial (1970, 1986 y ahora 2026). La FIFA programó cinco partidos en este emblemático recinto:
11 de junio: Partido inaugural
17 de junio: Fase de grupos
24 de junio: Fase de grupos
30 de junio: Dieciseisavos de final
5 de julio: Octavos de final
Guadalajara: Estadio Akron
Guadalajara volverá a ser escenario mundialista después de 40 años, albergando cuatro partidos durante la fase de grupos:
11 de junio: Fase de grupos
18 de junio: Fase de grupos
23 de junio: Fase de grupos
26 de junio: Fase de grupos
Monterrey: Estadio BBVA
El moderno Estadio BBVA recibirá encuentros de fase de grupos y de eliminación directa, con cuatro partidos confirmados:
14 de junio: Fase de grupos
20 de junio: Fase de grupos
24 de junio: Fase de grupos
29 de junio: Dieciseisavos de final
Lo que aún no está definido
El sorteo del Mundial se realizará el próximo viernes 5 de diciembre, y será cuando se conozcan las selecciones que jugarán en México, incluyendo los rivales del conjunto azteca.
Con el partido inaugural en el Estadio Azteca y duelos de eliminación programados en CDMX y Monterrey, México se perfila como un punto estratégico e histórico para el Mundial 2026, asegurando su lugar en la memoria de fanáticos y jugadores de todo el mundo.