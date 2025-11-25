Futbolista uruguayo es condenado a prisión

La justicia argentina condenó este martes al futbolista uruguayo Diego García a seis años y ocho meses de prisión por abuso sexual con acceso carnal, delito cometido en 2021 mientras el jugador formaba parte de Estudiantes de La Plata. La lectura del fallo, realizada por el Tribunal Oral en lo Criminal N.° 5 de La Plata, provocó que el delantero de 28 años se desmayara al recibir la noticia. Minutos más tarde, Peñarol —su club hasta ese momento— anunció la inmediata rescisión de su contrato, cumpliendo con lo que su presidente había adelantado días atrás.
A pesar de la condena, García no será trasladado de inmediato a un centro penitenciario. El tribunal determinó que deberá usar tobillera electrónica y permanecer bajo arresto domiciliario en La Plata mientras la sentencia no quede firme, al considerar que no presenta peligrosidad procesal. Sin embargo, desde este mismo martes quedó bajo custodia, conforme a lo establecido por la magistratura. El proceso judicial había finalizado veinte días antes y el fiscal Lucas Domsky había solicitado ocho años de prisión efectiva, mientras que la querella pedía diez. La defensa del futbolista, por su parte, insistió hasta el final en su inocencia.
Los hechos que condenan al uruguayo Diego García
El hecho por el que fue condenado ocurrió durante una fiesta privada en la que participaron otros jugadores profesionales, entre ellos Nazareno Colombo, Luciano Squadrone y Darío Sarmiento, además de un grupo de mujeres. Todos declararon durante el juicio, aunque sus testimonios no lograron esclarecer completamente lo sucedido, según determinó el tribunal. La sentencia, no obstante, consideró probada la responsabilidad de García en el abuso sexual denunciado.
La condena interrumpe abruptamente la temporada del delantero, quien había llegado a Peñarol en enero y sumaba 46 partidos y cinco goles en 2025. De hecho, su última aparición fue apenas días antes del fallo, cuando fue titular en el clásico ante Nacional que terminó 2-2.
Tras la resolución judicial, el club aurinegro emitió un comunicado confirmando la desvinculación del futbolista: "Tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución", señaló la entidad. Con la decisión firme en primera instancia, el futuro deportivo y personal de García queda ahora supeditado a la evolución de su situación judicial.