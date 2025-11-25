 Restos humanos cerca de estadio que será sede del Mundial
El reciente hallazgo de restos humanos en las inmediaciones del Estadio Akron, sede de la Copa Mundial 2026 en México, ha encendido nuevas alarmas sobre la profunda crisis de violencia y desapariciones que enfrenta Jalisco. Desde 2022, colectivos de búsqueda en Zapopan han reportado de manera constante la localización de restos humanos en distintos puntos cercanos al estadio.

La situación evidencia una crisis forense de larga data. A pocos meses del inicio del Mundial, los colectivos señalan la falta de respuesta efectiva por parte de los gobiernos estatal y federal para atender la magnitud del problema. Mientras tanto, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, asegura que existe suficiente seguridad para que el torneo transcurra sin incidentes. Sin embargo, pobladores tapatíos denuncian que las autoridades han intentado acelerar o cerrar trabajos en las fosas para que durante el Mundial todo "parezca normal", a pesar de que los hallazgos de restos humanos continúan en la región.

Estadio Akron mantiene su estatus como sede oficial del Mundial 2026

De acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, encabezado por José Raúl Servín García, hasta la fecha se han localizado al menos 456 bolsas con restos humanos en zonas aledañas al Estadio Akron. Los hallazgos más recientes se registraron en septiembre de 2025 durante excavaciones realizadas por familiares de personas desaparecidas acompañados por autoridades.

Además, en un panteón cercano al estadio se han contabilizado aproximadamente 130 cuerpos, mientras que en áreas como Nextipac y Plan de la Noria se localizaron 89 bolsas entre 2018 y 2022. En Arroyo Hondo, también en Zapopan, se registraron 48 bolsas en el mismo periodo. Según los colectivos, todas estas fosas continúan activas.

Fechas, sedes y rondas: los partidos del Mundial 2026 en México

La actividad mexicana abarcará desde el partido inaugural hasta los octavos de final.

A pesar de estos hallazgos, el Estadio Akron mantiene su estatus como sede oficial del Mundial 2026, donde se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos y algunos encuentros del repechaje:

  • 11 de junio de 2026: Partido 2
  • 18 de junio de 2026: Partido 28
  • 23 de junio de 2026: Partido 48
  • 26 de junio de 2026: Partido 66

Los colectivos y familiares de desaparecidos exigen acciones inmediatas y transparentes de las autoridades para atender la crisis forense en Jalisco, mientras la cuenta regresiva para la Copa Mundial sigue avanzando.

