 Hoeness arremete contra el Barça
Deportes

Hoeness arremete contra el Barça: "Es absurdo que siga en Primera División"

El presidente de honor del Bayern de Múnich critica las 'palancas' y cuestiona la presencia del Barça en LaLiga.

Hoeness estalla contra el Barça por su deuda millonaria. / FOTO: Especial.

Uli Hoeness volvió a encender el debate europeo con una de sus críticas más duras de los últimos años hacia el FC Barcelona. El presidente de honor del Bayern de Múnich, siempre directo cuando se refiere al club azulgrana, cuestionó con contundencia la situación financiera del Barça y su presencia en la élite del futbol español. Lo hizo durante una intervención en el podcast OMR, donde analizó la competencia internacional del conjunto bávaro y comparó modelos de gestión.

El Barcelona no es el modelo que yo imagino. En cualquier otro país ya no estarían en primera división. Cuando tienes 1.300 millones de deuda, ¿cómo se supone que funciona?", lanzó Hoeness, visiblemente crítico con la estructura económica del club catalán.

Para el dirigente alemán, resulta "absurdo e incomprensible" que el Barça continúe compitiendo al máximo nivel pese al enorme volumen de deuda acumulada. "Sinceramente, es un milagro que todavía les permitan jugar en la primera división", sentenció.

Defiende modelo del Bayern Múnich

Hoeness argumentó que el Barcelona lleva años gastando más de lo que ingresa, una dinámica que —según él— distorsiona el mérito deportivo y rompe la equidad competitiva. En contraste, defendió el modelo del Bayern de Múnich, basado en estabilidad financiera, ausencia de deudas millonarias y una gestión "sólida y prudente".

Contrasta absolutamente con el control que tenemos en el Bayern y con nuestra buena economía, que debería ser un ejemplo para todos los clubes en Europa", afirmó. También criticó las llamadas "palancas" del Barça, mecanismos que considera arriesgados y alejados de una administración responsable.

Las declaraciones del mito bávaro vuelven a colocar sobre la mesa el debate sobre la sostenibilidad financiera en el fútbol europeo, un tema recurrente que, una vez más, tiene al Barcelona en el centro de la polémica.

