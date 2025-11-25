 Nueva baja sacude al Real Madrid antes de viajar a Grecia
Nueva baja sacude al Real Madrid antes de viajar a Grecia

El Madrid sufre un contratiempo inesperado a un día del duelo de Champions.

La decepción de los jugadores del Real Madrid tras el empate ante Elche - EFE
La decepción de los jugadores del Real Madrid tras el empate ante Elche / FOTO: Agencia EFE

Dean Huijsen se suma a Thibaut Courtois y causa baja por una sobrecarga muscular para la visita del Real Madrid al Olympiacos en la quinta jornada de la Liga de Campeones, partido en el que Xabi Alonso no recupera a Antonio Rüdiger y dispone solamente de un central sano en la convocatoria, Raúl Asencio.

El técnico tolosarra pierde al belga Courtois por un proceso vírico y también a Huijsen, que regresó el domingo en Elche recién recuperado de un problema muscular y no pudo completar el entrenamiento del martes previo al viaje a Atenas. Según informan a EFE fuentes del club, sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo y es duda también para el encuentro liguero del próximo domingo ante el Girona.

Regresa Tchouaméni

La única buena noticia que recibe Xabi Alonso, que no recupera a Rüdiger pese a que va regresando progresivamente a la dinámica de grupo recuperado de su lesión muscular, ni a Franco Mastantuono, que ya trabaja con sus compañeros mejorado de su pubalgia, la representa el regreso de Aurélien Tchouaméni.

El centrocampista francés, con firmes opciones de volver a tener que jugar de central por las bajas de Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, está totalmente recuperado de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

De esta manera, el Real Madrid viaja en cuadro en defensa a Grecia, sin Dani Carvajal, Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, y con apenas cinco defensores, de los que tres -Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy- son laterales izquierdos.

No cita a ningún defensa canterano Xabi Alonso y las dos novedades de la convocatoria son los porteros Fran González y Javi Navarro.

Lista de convocados 

La lista de convocados del Real Madrid para la cuarta jornada de la Liga de Campeones la integran:

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

Centrocampistas: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

