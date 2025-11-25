 Soledad Aguilar conquista oro en el Mundial de Kickboxing
Deportes

Soledad Aguilar conquista el oro para Guatemala en el Mundial de Kickboxing 2025

El Abu Dhabi National Exhibition Centre fue el escenario donde Aguilar subió al podio más alto en la categoría armas musicales.

Soledad Aguilar., CDAG
Soledad Aguilar. / FOTO: CDAG

La delegación guatemalteca presente en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, celebró este martes una destacada actuación tras la conquista de una medalla de oro por parte de Soledad Aguilar en el Campeonato Mundial de Kickboxing de la WAKO 2025.

El Abu Dhabi National Exhibition Centre fue el escenario donde Aguilar subió al podio más alto en la categoría armas musicales, tras ejecutar una rutina que convenció plenamente a los jurados y le valió la presea dorada.

La plata de la categoría fue para Petra Tar, representante de Hungría, mientras que el bronce quedó en manos de Valeria Bolaños, de México. La competencia contó con 12 participantes en esta modalidad.

Sobre el Campeonato Mundial de Kickboxing WAKO 2025

Soledad Aguilar, quien también está inscrita para competir en Point Fighting y formas musicales, lidera una delegación guatemalteca integrada por Rosario Aguilar, Arturo Armendariz, André Espinoza, José Jorge Santiago, Oscar Argueta, Elvis Anariba y Andrés García.

El Campeonato Mundial de Kickboxing WAKO 2025 se celebra en Abu Dabi del 23 al 30 de noviembre, reuniendo a kickboxers amateurs de las categorías senior y masters en múltiples disciplinas. El evento está organizado por la Asociación Mundial de Organizaciones de Kickboxing (WAKO) y cuenta con la participación de atletas de más de 80 países.

Con esta medalla, Guatemala suma un importante logro en el torneo internacional y refuerza su presencia en el kickboxing mundial, mostrando el talento de sus atletas en disciplinas altamente competitivas.

