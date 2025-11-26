Resultado Olympiacos-Real Madrid, Jornada 5 Champions League

El Real Madrid firmó una victoria vibrante en su visita a Grecia al imponerse 3-4 al Olympiacos en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. El conjunto blanco, dirigido por Xabi Alonso, tuvo que sobreponerse a múltiples bajas defensivas que obligaron al técnico a improvisar en la línea de fondo. Aun así, el equipo supo crecer con el paso de los minutos y encontró en Kylian Mbappé y Vinícius Jr. a sus grandes salvadores, especialmente en el caso del francés, que se erigió como la figura absoluta del encuentro.
El inicio no fue sencillo para los merengues. Apenas al minuto 8, Chiquinho abrió el marcador con un potente disparo desde fuera del área que dejó sin opciones a Lunin. Sin embargo, la respuesta madridista fue tan contundente como fulminante: Mbappé marcó al 22’, 24’ y 29’, firmando un triplete en solo siete minutos que dio un giro radical al partido. Vinícius llegó a ampliar la ventaja al 34’, pero su tanto fue anulado por fuera de juego, manteniendo el 1-3 al descanso.
Real Madrid terminó sufriendo más de la cuenta
En el segundo tiempo, Olympiacos se acercó nuevamente con un cabezazo de Mehdi Taremi al 55’, aprovechando un desajuste defensivo del Madrid. Pero la reacción blanca llegó de inmediato. Cinco minutos después, Mbappé anotó su cuarto gol de la noche tras una brillante acción individual de Vinícius, que dejó sin respuesta a la defensa griega y prácticamente sentenció el encuentro. Aun así, los locales no se dieron por vencidos y Ayoub El Kaabi descontó al 81’, aunque su gol solo sirvió para decorar el marcador final.
Con esta victoria, el Real Madrid alcanzó los 12 puntos en la fase de liga, consolidando un camino casi perfecto con cuatro triunfos y una sola derrota, ocurrida ante el Liverpool semanas atrás.
El triunfo en Grecia coloca a los merengues en zona de clasificación directa a los octavos de final y les permite encarar las últimas tres jornadas de la fase de liga con ventaja, confianza y la convicción de que, incluso en medio de las adversidades, poseen el talento necesario para competir al máximo nivel europeo.