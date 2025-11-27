 Jornada 14 de LaLiga: el Madrid se juega la cima
Deportes

Jornada 14 de LaLiga: el Madrid se juega la cima y el Barça acecha

La parte alta de LaLiga vibra con un Madrid presionado y un Barça obligado.

Real Madrid - FC Barcelona., EFE.
Real Madrid - FC Barcelona. / FOTO: EFE.

La jornada 14 de LaLiga irrumpe con un atractivo especial: el Real Madrid defiende su liderato en un fin de semana cargado de exigencia para los equipos que compiten en Europa. Con apenas un punto sobre el Barcelona, los blancos visitan a un Girona necesitado, mientras los azulgranas vuelven al Camp Nou buscando alivio tras su tropiezo continental.

El equipo de Xabi Alonso llega reforzado por su victoria en Grecia ante el Olympiacos (3-4), un duelo vibrante en el que brillaron Kylian Mbappé —autor de un póker— y Vinicius, aunque con dudas defensivas que intentarán corregir en Montilivi. Enfrente estará un Girona en zona de descenso, que solo ha ganado dos encuentros como local y recupera a Alejandro Francés mientras espera la vuelta de Daley Blind.

Antes de ese choque, el Barcelona recibirá al Alavés con la presión del 3-0 encajado en Londres frente al Chelsea. Lamine Yamal, apagado en ese encuentro, busca reencontrarse ante un rival que solo suma un triunfo fuera de casa. Eduardo Coudet recupera piezas como Toni Martínez y Calebe Gonçalves para intentar frenar a los culés.

Otros platos fuertes para el fin de semana 

El fin de semana también ofrece platos fuertes como el derbi sevillano en el Sánchez Pizjuán, con un Betis instalado en puestos europeos y un Sevilla irregular, todavía golpeado por lesiones y sanciones. Atlético de Madrid, por su parte, se enfrentará al colista Oviedo tras reencontrarse con la victoria en Champions frente al Inter y superar al Getafe en la última fecha.

Villarreal, Real Sociedad, Espanyol, Celta y Athletic también buscan puntos vitales en una fecha que puede alterar la parte media de la tabla. La jornada cerrará el lunes con el Rayo-Valencia, un duelo directo por alejarse definitivamente del descenso.

La batalla por la cima y la lucha por la supervivencia prometen una fecha intensa en ambos extremos de LaLiga.

