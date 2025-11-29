Futbolista se negó a calentar al enterarse que sería banca

Una imagen insólita recorrió este fin de semana el futbol francés. En la previa del duelo entre Metz y Rennes, por la Jornada 14 de la Ligue 1, las cámaras captaron un momento inusual: Koffi Kouao, habitual titular durante toda la temporada, se negó a calentar después de que el técnico Stéphane Le Mignan le informara que arrancaría en el banquillo por primera vez.
Lejos de integrarse a los ejercicios precompetitivos, el marfileño de 27 años caminó hacia un costado del campo y, en señal de protesta, se sentó sobre uno de los balones mientras el resto del equipo realizaba trotes y disparos a portería. En el video se observa a un miembro del cuerpo técnico acercándose para pedirle que se incorporara al calentamiento, petición que Kouao ignoró por completo.
La escena, viral en redes sociales, generó desconcierto entre los aficionados y añadió tensión a un partido ya marcado por la urgencia del Metz, que buscaba puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Finalmente, Kouao no ingresó en todo el encuentro y el Metz cayó 0-1 ante Rennes en el Stade Saint-Symphorien.
Técnico se pronuncia
Tras el partido, Le Mignan intentó restar dramatismo a la situación. En declaraciones a Ligue 1+, explicó que la decisión de dejar fuera a Kouao de la alineación titular respondía únicamente a criterios deportivos.
Decidí sentarlo porque ha jugado todos los partidos desde el inicio de la temporada. La semana pasada quedé un poco menos satisfecho. Pensé que no encajaba bien con nuestro plan, ni defensiva ni ofensivamente. No hay ningún problema con Koffi. Obviamente está decepcionado, pero se recuperará", afirmó.
Pese a las palabras del técnico, el gesto del futbolista deja abierta la incógnita sobre cómo se gestionará internamente este episodio, que ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada en Francia.