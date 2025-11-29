 Futbolista se negó a calentar al enterarse que sería banca
Deportes

Escena insólita en la Ligue 1: futbolista se negó a calentar al enterarse que sería suplente

El video, viral en redes sociales, generó desconcierto entre los aficionados y añadió tensión a un partido ya marcado por la urgencia del Metz.

Compartir:
Koffi - Metz , Captura de pantalla.
Koffi - Metz / FOTO: Captura de pantalla.

Una imagen insólita recorrió este fin de semana el futbol francés. En la previa del duelo entre Metz y Rennes, por la Jornada 14 de la Ligue 1, las cámaras captaron un momento inusual: Koffi Kouao, habitual titular durante toda la temporada, se negó a calentar después de que el técnico Stéphane Le Mignan le informara que arrancaría en el banquillo por primera vez.

Lejos de integrarse a los ejercicios precompetitivos, el marfileño de 27 años caminó hacia un costado del campo y, en señal de protesta, se sentó sobre uno de los balones mientras el resto del equipo realizaba trotes y disparos a portería. En el video se observa a un miembro del cuerpo técnico acercándose para pedirle que se incorporara al calentamiento, petición que Kouao ignoró por completo.

La escena, viral en redes sociales, generó desconcierto entre los aficionados y añadió tensión a un partido ya marcado por la urgencia del Metz, que buscaba puntos para alejarse de la zona baja de la tabla. Finalmente, Kouao no ingresó en todo el encuentro y el Metz cayó 0-1 ante Rennes en el Stade Saint-Symphorien.

Técnico se pronuncia 

Tras el partido, Le Mignan intentó restar dramatismo a la situación. En declaraciones a Ligue 1+, explicó que la decisión de dejar fuera a Kouao de la alineación titular respondía únicamente a criterios deportivos.

Decidí sentarlo porque ha jugado todos los partidos desde el inicio de la temporada. La semana pasada quedé un poco menos satisfecho. Pensé que no encajaba bien con nuestro plan, ni defensiva ni ofensivamente. No hay ningún problema con Koffi. Obviamente está decepcionado, pero se recuperará", afirmó.

Pese a las palabras del técnico, el gesto del futbolista deja abierta la incógnita sobre cómo se gestionará internamente este episodio, que ya se ha convertido en uno de los momentos más comentados de la jornada en Francia.

En Portada

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapat
Nacionales

Sube a 9 el número de heridos por quíntuple colisión en Zacapa

12:10 PM, Nov 29
Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela cerrado en su totalidadt
Internacionales

Trump advierte de que se considere el espacio aéreo de Venezuela "cerrado en su totalidad"

09:32 AM, Nov 29
CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osoriot
Nacionales

CIV da la bienvenida a su nueva titular Norma Zea Osorio

11:42 AM, Nov 29
El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSGt
Deportes

El Mónaco acaba con la racha de victorias del PSG

12:36 PM, Nov 29

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de GuatemalaEstados Unidos#liganacionalSeguridadPNCEE.UU.Futbol GuatemaltecoDonald Trump
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos