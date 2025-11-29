 Resultado Barcelona vs. Alavés - Jornada 14 LaLiga
Deportes

El Barcelona remonta y duerme como líder tras vencer al Alavés

El Barcelona remontó ante el Alavés y asumió el liderato provisional, pero ahora queda a la espera del resultado del Real Madrid, que deberá ganar si quiere recuperar la cima de LaLiga.

Celebración del Barcelona ante el Alavés - EFE
Celebración del Barcelona ante el Alavés / FOTO: Agencia EFE

El Barcelona logró un triunfo vital ante el Deportivo Alavés este sábado en el Camp Nou, en un duelo correspondiente a la jornada 14 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick llegaba con la obligación de sumar tres puntos para mantener la presión sobre el Real Madrid, líder por apenas un punto antes del arranque de la fecha. El ambiente exigía una reacción inmediata tras el tropiezo reciente en Londres, y el Barça respondió con carácter.

El encuentro tuvo un arranque inesperado cuando Pablo Ibáñez silenció al estadio al marcar el 0-1 apenas al primer minuto. Lejos de repetir la fragilidad mostrada frente al Chelsea, el conjunto azulgrana se recompuso rápidamente. Lamine Yamal apareció a los 8 minutos con un golazo que devolvió la esperanza al equipo y a la afición. El joven talento conectó con firmeza y colocó el balón lejos del alcance del guardameta rival.

Remontada del Barcelona

La remontada se completó a los 26 minutos gracias a Dani Olmo, quien aprovechó una brillante acción por la izquierda de Raphinha. El brasileño desbordó con potencia y sirvió un pase preciso al corazón del área, donde Olmo definió con frialdad para establecer el 2-1. Ese tanto dio tranquilidad al Barcelona y encarriló un partido que, pese al mal inicio, terminó dominando con autoridad y sentenciando al minuto 90+3, por medio de Dani Olmo, que selló su doblete en un gran contraataque comandado por Lamine Yamal.

Con esta victoria, el Barcelona se coloca como líder provisional de LaLiga con 34 puntos, aunque con un partido más que el Real Madrid. Ahora será el turno de los merengues, que visitan al Girona este domingo con la obligación de ganar si desean recuperar la cima. Un empate o una derrota dejaría a los azulgranas como líderes solitarios en una competencia que se acerca a su ecuador con la emoción al máximo.

Raphinha en el partido entre Barcelona y Alavés - Agencia EFE

Posiciones

