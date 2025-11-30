Manchester United se mete en el top seis de la Premier

El Manchester United logró una valiosa victoria 2-1 sobre el Crystal Palace este domingo, después de remontar un marcador adverso con goles de Joshua Zirkzee y Mason Mount en la segunda mitad. El triunfo no solo cortó la racha de 12 partidos sin perder del cuadro londinense en Selhurst Park, sino que además permitió a los Red Devils escalar posiciones y situarse entre los seis primeros lugares de la Premier League.
El encuentro comenzó cuesta arriba para el United luego de que Jean-Philippe Mateta adelantara al Crystal Palace desde el punto penal en el minuto 36. Aunque el primer cobro fue anulado por un doble toque, confirmado mediante VAR, el delantero francés repitió la ejecución y volvió a anotar, manteniendo su efectividad perfecta desde los once metros en la liga inglesa.
En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Rúben Amorim mostró mayor intensidad y precisión ofensiva. Joshua Zirkzee igualó el marcador con una definición certera, y minutos después Mason Mount completó la remontada con un remate que silenció Selhurst Park.
Momento clave para el United
La victoria llegó en un momento clave para el Manchester United, que venía de una actuación discreta en su derrota ante el Everton. Con este resultado, el equipo no solo recuperó sensaciones positivas, sino que también superó al propio Crystal Palace en la clasificación y se instaló en la zona alta de la tabla, ubicándose temporalmente entre los seis mejores del torneo.
El United deberá sostener este impulso en las próximas jornadas para consolidarse en puestos europeos, pero el triunfo ante un rival en gran forma representa una señal alentadora de recuperación para los de Old Trafford.